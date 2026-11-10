Paradoja tras el terremoto del racismo: salto espectacular para la estrella del Benfica y Vinicius pierde 20 millones

Hace unos 9 meses, el argentino Gianluca Prestianni se encontró en el centro de una tormenta futbolística mundial, después de que Vinicius Junior lo acusara de dirigirle insultos racistas durante un enfrentamiento en la Liga de Campeones de Europa.

Sin embargo, el panorama ha cambiado de forma notable desde entonces, ya que el extremo del Benfica logró desviar las miradas hacia lo que ofrece sobre el terreno de juego, hasta convertir su nombre en objeto de interés en la mesa de los grandes clubes europeos, en medio de estimaciones de que su valor alcance niveles récord.

Desde aquel incidente ocurrido en febrero de 2026, Prestianni se impuso como uno de los elementos más destacados del Benfica y atrajo el interés de grandes clubes europeos, tras superar el impacto de aquel caso en su trayectoria y lograr recuperar su presencia futbolística.

Su huella más reciente fue marcar un golazo en la portería del Estrela Amadora, el pasado domingo, con un disparo que se alojó en la escuadra, contribuyendo a la victoria del Benfica, al que Fámedes añadió otro gol.

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