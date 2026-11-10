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Paradoja tras el terremoto del racismo: salto espectacular para la estrella del Benfica y Vinicius pierde 20 millones

G. Prestianni
Vinicius Junior
Real Madrid
Benfica
Primera División
Bayern Múnich
Paris Saint-Germain
Argentina
Brasil
España
Portugal
Alemania
Francia

Prestianni gana un 240% e interés de París y Bayern

Hace unos 9 meses, el argentino Gianluca Prestianni se encontró en el centro de una tormenta futbolística mundial, después de que Vinicius Junior lo acusara de dirigirle insultos racistas durante un enfrentamiento en la Liga de Campeones de Europa.

Sin embargo, el panorama ha cambiado de forma notable desde entonces, ya que el extremo del Benfica logró desviar las miradas hacia lo que ofrece sobre el terreno de juego, hasta convertir su nombre en objeto de interés en la mesa de los grandes clubes europeos, en medio de estimaciones de que su valor alcance niveles récord.

Desde aquel incidente ocurrido en febrero de 2026, Prestianni se impuso como uno de los elementos más destacados del Benfica y atrajo el interés de grandes clubes europeos, tras superar el impacto de aquel caso en su trayectoria y lograr recuperar su presencia futbolística.

Su huella más reciente fue marcar un golazo en la portería del Estrela Amadora, el pasado domingo, con un disparo que se alojó en la escuadra, contribuyendo a la victoria del Benfica, al que Fámedes añadió otro gol.

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  • Cifras llamativas disparan las acciones de Pellistri

    En cuanto a los números, el extremo argentino ha marcado 7 goles y ha dado 4 asistencias en la liga portuguesa esta temporada, además de 5 goles y dos asistencias en la competición europea, la Europa League, según el diario español Sport.

    Y los beneficios no se limitaron a su brillante rendimiento con el Benfica, pues sus números empezaron a llamar la atención de Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, quien lo incluyó en la convocatoria del actual parón internacional para disputar los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

    Prestianni ya había dejado su huella con la selección durante el anterior parón, después de marcar un gol y dar una asistencia ante Burkina Faso, de modo que su objetivo actual es afianzarse en el combinado nacional y demostrar su capacidad para brillar ante rivales de un nivel superior.

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  • Salto en el valor de mercado: interés del París y el Bayern

    Según el informe, el valor de mercado de Prestianni ha aumentado cerca de un 240% desde el incidente de febrero de 2026, como reflejo de la evolución que ha experimentado su nivel con el Benfica.

    Al mismo tiempo, algunos medios argentinos hablan de la posibilidad de que el club portugués venda al jugador durante el próximo mercado de fichajes de verano, por una cantidad cercana a los 100 millones de euros.

    El programa "Record na Hora" señaló que clubes como el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich podrían plantearse mover ficha para hacerse con el jugador, dado el nivel que está mostrando, de modo que el futbolista de 20 años se convierte en uno de los nombres candidatos a encender el mercado de fichajes de verano.

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  • Paradoja asombrosa: ¿qué le ha pasado a Vinicius desde el incidente de Priestley?

    En el otro lado, el nivel de Vinicius Junior ha descendido de forma progresiva durante el mismo periodo y, pese a que terminó la temporada pasada anotando 22 goles y dando 14 asistencias en todas las competiciones, el arranque de la presente campaña mostró indicios distintos: se quedó en un solo gol y 3 asistencias en los primeros 8 partidos, y su promedio de goles esperados bajó de 1,05 a 0,59 cada 90 minutos, mientras que su promedio de tiros a puerta descendió de 1,49 a 0,83, según las estadísticas recogidas por las redes Opta y Squawka.

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    Estas cifras revelan un claro retroceso en la eficacia ofensiva de Vinicius, que se ha situado siempre en el punto de mira de las críticas por la notable caída de su nivel, mientras que el rendimiento del equipo mejoró mucho en su ausencia, desde que fue sancionado con 4 partidos tras su expulsión ante el Villarreal.

    La paradoja no se limitó a la diferente trayectoria deportiva de ambas estrellas, sino que se extendió también a su valor de mercado: mientras el valor de Prestianni aumentó cerca de un 240% desde el episodio de febrero de 2026, el valor de mercado de Vinicius Junior cayó de 150 millones de euros a 130 millones, según los datos de "Transfermarkt", perdiendo 20 millones de euros, lo que equivale a un descenso del 13,3%, en una trayectoria claramente divergente entre ambos.

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