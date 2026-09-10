«Parad el reloj, quiero vivir en este momento para siempre»: dentro de la loca noche soñada del PSG de Ferran Torres y Ousmane Dembele

El vigente campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, arrancó su campaña en la UEFA Champions League de manera contundente con una goleada por 6-1 al FK Slovan Bratislava en el Parc des Princes. Ferran Torres fue la gran estrella del partido con un sensacional hat-trick, mientras que Ousmane Dembele firmó un doblete antes de que Fabian Ruiz añadiera el sexto en los últimos minutos.

La contundente victoria lanzó de inmediato una seria advertencia al resto de Europa, ya que el equipo de Luis Enrique inició la defensa de su título con una actuación completa.

Ambos principales goleadores expresaron su satisfacción por el incesante ritmo ofensivo del equipo ante su afición.