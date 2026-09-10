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«Parad el reloj, quiero vivir en este momento para siempre»: dentro de la loca noche soñada del PSG de Ferran Torres y Ousmane Dembele
Torres y Dembélé encienden la defensa del título del PSG
El vigente campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, arrancó su campaña en la UEFA Champions League de manera contundente con una goleada por 6-1 al FK Slovan Bratislava en el Parc des Princes. Ferran Torres fue la gran estrella del partido con un sensacional hat-trick, mientras que Ousmane Dembele firmó un doblete antes de que Fabian Ruiz añadiera el sexto en los últimos minutos.
La contundente victoria lanzó de inmediato una seria advertencia al resto de Europa, ya que el equipo de Luis Enrique inició la defensa de su título con una actuación completa.
Ambos principales goleadores expresaron su satisfacción por el incesante ritmo ofensivo del equipo ante su afición.
- Getty Images Sport
Torres saborea un debut europeo de ensueño con el PSG
Al reflexionar sobre su noche memorable, Torres describió su debut europeo con el club parisino como un escenario de ensueño. El delantero español elogió el ambiente acogedor dentro de la plantilla y expresó su sorpresa por la rapidez con la que se ha adaptado a la vida en el Parc des Princes.
Torres subrayó su deseo de seguir aportando momentos decisivos para la apasionada afición local.
«Fue como un sueño, una noche increíble», declaró Torres. «Era mi primer partido de la Champions League con el PSG, ganamos y marqué un hat-trick. ¡Ver a unos aficionados tan apasionados hace que desee que este día no termine nunca! Probablemente me he adaptado más rápido de lo que esperaba».
Dembélé elogia el compromiso total del equipo
Dembélé se mostró igual de satisfecho con el resultado de la noche y destacó el esfuerzo colectivo del equipo en ambas fases del juego. El extremo francés señaló que era esencial para la plantilla coger impulso desde el principio en la nueva fase de liga.
También destacó el intenso ambiente generado por la afición parisina como un factor clave para impulsar la motivación del equipo.
«Era muy importante ganar esta noche», dijo Dembélé. «Marcamos muchos goles y era importante empezar bien la campaña de la Champions League. Fue una actuación realmente muy buena y lo disfrutamos mucho, atacando y defendiendo como uno solo».
- Ball Raw Images
El PSG se centra en mantener el impulso
Con cinco goles entre Torres y Dembele, el PSG cumplió con las altas expectativas y demostró su formidable profundidad ofensiva.
El gigante francés centra ahora su atención en los próximos compromisos nacionales y europeos, con el objetivo de dar continuidad a su victoria en el debut.
Torres resumió el estado de ánimo del grupo y añadió: "Siempre es importante marcar goles, jugar bien, mostrar lo que mostró el equipo esta noche, estar a la altura de las expectativas. Espero dar todavía más alegrías a los aficionados".
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