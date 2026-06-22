El esquema táctico de los equipos de la parte baja de la Bundesliga molesta a este mallorquín. Riera se burla: «Todos juegan igual; parece que enfrentas al mismo rival cada semana».

Además, critica la enorme brecha entre los presupuestos de los clubes y lo que se ve en el campo: «Si comparamos las sumas que se mueven en Alemania —20, 30, incluso 40 millones de euros— con las de la liga eslovena, no es otro mundo. Esa es la realidad», afirmó.