En una entrevista con la cadena eslovena Sportklub, el exentrenador del NK Celje afirmó: «Sinceramente, el nivel de la Bundesliga me ha decepcionado. El Bayern de Múnich es un mundo aparte, y el Borussia Dortmund le sigue gracias a su presupuesto. Hay sorpresas como el Stuttgart, pero el resto me ha parecido decepcionante».
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«Para mí fue una decepción»: el exentrenador del Eintracht de Fráncfort, Albert Riera, critica el nivel de la Bundesliga
El esquema táctico de los equipos de la parte baja de la Bundesliga molesta a este mallorquín. Riera se burla: «Todos juegan igual; parece que enfrentas al mismo rival cada semana».
Además, critica la enorme brecha entre los presupuestos de los clubes y lo que se ve en el campo: «Si comparamos las sumas que se mueven en Alemania —20, 30, incluso 40 millones de euros— con las de la liga eslovena, no es otro mundo. Esa es la realidad», afirmó.
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Riera critica el nivel de la Bundesliga
El exentrenador del Fráncfort comparó su antiguo equipo esloveno con el club alemán para cuestionar la fortaleza de la Bundesliga. «Si el Celje jugara contra el Fráncfort, podría plantarle cara. No digo que fuera mejor, pero podría competir. La diferencia es menor de lo que parece desde fuera», explicó Riera.
Tras su discreto paso por Fráncfort, el técnico de 45 años parece haber cerrado su etapa en Alemania. Sobre su futuro, afirma: «He recibido algunas llamadas, pero he dicho “no”, porque quiero competir en Europa: la Champions, la Europa League o la Conference».
El Frankfurt despide a Riera tras 14 partidos
A principios de febrero, Riera reemplazó de forma sorpresiva a Dino Toppmöller en Fráncfort para estabilizar al club y, sobre todo, a su débil defensa. Sin embargo, el entrenador, quien jugó en equipos como Manchester City, Liverpool y Galatasaray, destacó más por sus declaraciones llamativas y, como en algunos de sus antiguos clubes, no dejó de generar polémica.
«Simplemente no encajábamos. Fíjense, por ejemplo, en la preciosa Angelina Jolie y el encantador Brad Pitt. Ambos son maravillosos, pero no encajan juntos», declaró recientemente. «¿Por qué? Porque no solo importa el aspecto físico; son los pequeños detalles los que determinan si algo funciona o no».
Tras 14 partidos y solo cuatro victorias, el Eintracht lo despidió.