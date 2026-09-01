Jesús ha sido presentado oficialmente como jugador del Barcelona, culminando un movimiento que el delantero describió como una ambición largamente acariciada. El ex del Arsenal y del Manchester City ha llegado a Cataluña para reforzar una parcela ofensiva renovada, y el club ha confirmado que el delantero brasileño se ha incorporado a sus filas en la recta final del mercado de fichajes de verano.

El jugador de 29 años fue claro sobre los aspectos económicos de la operación y reconoció que tuvo que rebajarse el sueldo para facilitar su traspaso desde el Emirates Stadium. "Sí, bajé, de forma significativa, pero para mí esto es un sueño", explicó Jesús durante su primera rueda de prensa oficial. "No solo yo, el Barça ha hecho un gran esfuerzo para que este fichaje pudiera producirse".

El delantero señaló que, aunque la posibilidad del movimiento parecía remota hace apenas unas semanas, sintió una guía espiritual hacia el proyecto. "Si me lo hubieras preguntado hace un mes, esta posibilidad me habría parecido muy poco probable. Pero Dios vela por mí. A mis 29 años, y después de todo lo que ha pasado en estos dos últimos años, tener la oportunidad de jugar en el Barça es solo gracias a Dios. Estoy ilusionado y siempre quiero ayudar. Cuando supe que podía venir aquí, supe que quería jugar en el Barça", dijo.