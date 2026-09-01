AFP
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«Para mí esto es un sueño»: Gabriel Jesus revela que aceptó una rebaja salarial «significativa» para fichar por el Barcelona
Un fichaje soñado hecho realidad en el Camp Nou
Jesús ha sido presentado oficialmente como jugador del Barcelona, culminando un movimiento que el delantero describió como una ambición largamente acariciada. El ex del Arsenal y del Manchester City ha llegado a Cataluña para reforzar una parcela ofensiva renovada, y el club ha confirmado que el delantero brasileño se ha incorporado a sus filas en la recta final del mercado de fichajes de verano.
El jugador de 29 años fue claro sobre los aspectos económicos de la operación y reconoció que tuvo que rebajarse el sueldo para facilitar su traspaso desde el Emirates Stadium. "Sí, bajé, de forma significativa, pero para mí esto es un sueño", explicó Jesús durante su primera rueda de prensa oficial. "No solo yo, el Barça ha hecho un gran esfuerzo para que este fichaje pudiera producirse".
El delantero señaló que, aunque la posibilidad del movimiento parecía remota hace apenas unas semanas, sintió una guía espiritual hacia el proyecto. "Si me lo hubieras preguntado hace un mes, esta posibilidad me habría parecido muy poco probable. Pero Dios vela por mí. A mis 29 años, y después de todo lo que ha pasado en estos dos últimos años, tener la oportunidad de jugar en el Barça es solo gracias a Dios. Estoy ilusionado y siempre quiero ayudar. Cuando supe que podía venir aquí, supe que quería jugar en el Barça", dijo.
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Abordando las etiquetas de «plan B»
Aunque Jesus llega con una gran experiencia, su fichaje se produce después de los intentos fallidos del Barcelona de atraer al club a otros objetivos al principio del mercado. Los rumores sugerían que el gigante catalán estaba centrado inicialmente en Julian Alvarez, del Atletico Madrid, pero el brasileño insistió en que no le afectan en absoluto las insinuaciones de que no era la primera opción para la dirección deportiva.
En una contundente declaración sobre su carácter y su visión profesional, Jesus insistió en que no se siente ofendido por ser considerado una alternativa al campeón del mundo argentino.
«Esto no me molesta y no me siento insultado. Lo que me molesta es que me digan que soy una mala persona, y nadie me ha dicho eso en toda mi vida», afirmó con firmeza el delantero.
Superando las dudas sobre su estado físico
Una de las principales dudas en torno al traspaso ha sido el historial físico del delantero, especialmente después de una serie de problemas de rodilla que lastraron su último año en el norte de Londres. Sin embargo, Jesus se apresuró a disipar cualquier temor sobre su estado físico, al asegurar que las evaluaciones médicas han sido completamente positivas.
«El tema de la lesión está claro. Los dos últimos años han sido muy complicados. La lesión de rodilla casi me dejó un año fuera. Me recuperé muy bien y volví a jugar muy bien con el Arsenal. Estoy muy bien, muy bien físicamente. La rodilla ya no es un problema», enfatizó.
Esto llega después de un periodo difícil en 2025, cuando pasó la mayor parte del año natural recuperándose de una grave lesión de ligamentos.
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Encajando en la visión táctica de Flick
Flick ya ha hablado muy bien de su nuevo fichaje, al definirlo como un «delantero de primer nivel» que aportará una versatilidad esencial a la línea ofensiva. Como séptimo fichaje de un ajetreado mercado de verano en el que han llegado jugadores como Anthony Gordon y Rodrigo Hernandez, se espera que Jesus desempeñe un papel vital tanto en posiciones de ataque centradas como en las bandas.
Al repasar las etapas finales de la negociación, Jesus elogió los esfuerzos del club por adaptarse a él. «Estaba seguro de que algo iba a pasar. Sabía que, haciendo las cosas bien, todo puede pasar. Siempre he sido un tipo que ha trabajado mucho, respetando a todo el mundo. Estaba trabajando mucho en el Arsenal, separado de los jugadores, pero siempre dando lo mejor de mí. Cuando empecé a pensar que era una gran posibilidad, me puse muy feliz».
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