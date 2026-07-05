El exárbitro de la Bundesliga Frank Willenborg coincidió en larevista «kicker» con su excolega Patrick Ittrich, quien en MagentaTV había calificado la actuación del árbitro uzbeko como «la peor de este Mundial».
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«Para mí es inexplicable» y «simplemente insoportable». Un exárbitro de la Bundesliga, consternado por la actuación del árbitro del Mundial Tantashev y el estilo de juego de Paraguay
«La opinión del experto Ittrich es dura, pero comprensible. Estoy de acuerdo: fue una mala actuación del árbitro», afirmó Willenborg, quien destacó dos jugadas que le dejaron atónito.
«Me pareció alarmante la jugada con Mbappé, en la que un rival intentó frenarlo con el brazo, algo inusual en el fútbol», explicó Willenborg. «Normalmente se hace una zancadilla, pero usar el brazo es muy raro».
En el minuto 38, Matías Galarza, ya fuera de sí, golpeó a Mbappé en un duelo de carrera lejos del balón. Tantashev lo vio de cerca, pero ni él ni el VAR intervinieron. «Galarza tuvo suerte de no ver la roja; ni siquiera le mostraron la amarilla, algo totalmente incomprensible».
- Getty Images Sport
El estilo de juego de Paraguay en el Mundial es «simplemente insoportable»
Según Willenborg, el paraguayo Juan José Cáceres también tuvo suerte: mientras Mbappé estaba en el suelo, le dio una patada intencionada en la espinilla. «Que eso también quedara sin castigo me resulta inexplicable. Cuando un equipo se da cuenta de que el árbitro lo permite todo, tampoco se detiene», afirmó Willenborg. En definitiva, Tantashev «no supo poner un freno».
El colegiado de 47 años, retirado tras la última temporada, también criticó el estilo de juego de Paraguay en esta fase final del Mundial: «Simplemente insoportable; como espectador, es difícil de aguantar».
Sorprende que Tantashev no amonestara a ningún sudamericano, mientras mostraba tres amarillas a los franceses: Barcola, Kone y Olise.
Pese a todo, Francia ganó 1-0 y ahora enfrentará a Marruecos en cuartos. El gol de la victoria lo marcó Kylian Mbappé de penalti. El suplente Désiré Doué fue derribado por Diego Gómez dentro del área, aunque Tantashev solo lo sancionó tras la intervención del VAR. Después, tampoco vio cómo Gustavo Velázquez intentaba dañar el punto de penalti.
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