«Para mí es importante tener a Xabi Alonso como entrenador»: el jugador de 57 millones rechaza al Inter y ficha por el Chelsea

El Chelsea ha superado la oferta del Inter por Palestra en el último momento. La Gazzetta dello Sport aseguraba que el campeón italiano pagaría 50 millones, pero el club londinense ha ofrecido algo más por el joven de 21 años.

La base del traspaso rondaría los 57 millones, que podrían subir a 60 con bonus. Junto a Jorginho, Palestra se convierte en el tercer futbolista italiano más caro de la historia. Solo Sandro Tonali (60,8 millones, Milan-Newcastle, 2023) y Mateo Retegui (61,75 millones, Atalanta-Al-Qadsiah, 2025) tuvieron traspasos más caros.