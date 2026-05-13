«Para mí, el club más antipático»: Max Kruse arremete con dureza contra su antiguo club

Tras la pobre temporada del Wolfsburgo, Kruse declaró: «Con su presupuesto y recursos, no puede quedar en el puesto 15. De los tres equipos, es el que más me ha decepcionado; lo lógico sería que descendiera».

Kruse, quien jugó en el Wolfsburgo en la temporada 2015/16 y durante once meses en 2022, añadió: «Hay mucho dinero en juego, se fichan muchos jugadores, pero a menudo simplemente no encajan. La composición del equipo no es la adecuada todos los años».