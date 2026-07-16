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CM Grafica Koopmeiners Juventus 2026
Gianluca Minchiotti

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Para la Juventus, vender bien a Koopmeiners sería la obra maestra de Carnevali

Juventus
T. Koopmeiners

El holandés no es titular para Spalletti, y su alto coste dificulta su venta, según Carnevali.

Ni el Mundial mejoró la imagen de Teun Koopmeiners, quien con Holanda jugó cuatro partidos sin brillar ante Japón, Suecia, Países Bajos y Marruecos. Su único momento destacado fue anotar un penalti en la tanda de octavos, en la que cayeron ante Marruecos; eso no bastó para clasificar a Países Bajos ni para reevaluar su temporada ni, sobre todo, para elevar su valor de mercado.


El mediocampista, de 25 años y aún de vacaciones tras el Mundial, regresará a Turín sin cambios: jugó 44 partidos y marcó 2 goles la temporada pasada y sigue sin ser titular para Luciano Spalletti. La Juventus busca una salida, aunque no será fácil.


  • LA ÚLTIMA TEMPORADA

    La temporada pasada la Juve, sobre todo con Spalletti, probó todo con Koopmeiners, también en su posición. Para evitar que jugara de espaldas a la portería —posición en la que actuó con frecuencia la temporada pasada, sobre todo con Thiago Motta (44 partidos y 5 goles)—, Spalletti ha retrasado su posición, ampliando su radio de acción.



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  • UNA RESERVA DE 61 MILLONES

    Koopmeiners jugó como defensa (extremo en la defensa de tres) y como centrocampista, con resultados decepcionantes en ambas posiciones. Con el regreso de los lesionados y el paso a la defensa de cuatro, su rol quedó claro: suplente de lujo. Un parche de 54,7 millones (61 con bonus). Sin Bremer, Kelly era el central y Koop actuaba por izquierda; con uno de los dos ausente, él ocupaba el medio. En resumen: un suplente. Así se reconoce el fracaso de uno de los fichajes más caros de la historia bianconera.


    Y así se cierra el círculo: salvo sorpresas en el mercado, en la Juventus 2026-27 Koopmeiners volverá al banquillo. Un fichaje que Giovanni Carnevali y Frederic Massara deberán intentar colocar.

  • ESTRATEGIA DE SALIDA

    Para vender a Koopmeiners este verano, la Juventus exige una venta definitiva o una cesión con obligación de compra. No puede asumir pérdidas: según el comunicado oficial, el holandés costó 51,3 millones de euros, pagaderos en cuatro años, más 3,4 millones en gastos accesorios. Como firmó hasta 2029, su valor contable es de 10,9 millones por temporada.Por tanto, se requieren 32,9 millones para evitar una pérdida. Una cifra que, hoy por hoy, parece inalcanzable pese al tímido interés de Turquía y Arabia Saudí en enero. En los primeros días del mercado, la Juve intentó incluir a Koopmeiners en la oferta a la Roma por Mile Svilar, rechazada por los giallorossi. Desde entonces, los rumores se han acallado.


    Para Giovanni Carnevali, nuevo director general de la Juve y ex del Sassuolo, vender es un arte que domina; lograr el traspaso de Koopmeiners sin pérdidas sería su obra maestra.


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