Para Erling Haaland, la victoria sobre Brasil «sigue pareciendo irreal», ya que la estrella noruega «nunca se imaginó» este increíble triunfo en el Mundial

Tras el partido, el delantero publicó un vídeo en su canal de YouTube y reflexionó sobre la importancia de haber derrotado a los gigantes sudamericanos. El ‘9’ admitió que la rica historia de la Seleção hizo que el encuentro fuera muy especial para él.

Haaland declaró: «Brasil es una nación futbolística. Probablemente sea la primera nación futbolística de la que uno oye hablar, debido a todos los jugadores legendarios que han pasado por allí. La camiseta, el país, la pasión, todos los grandes que ha tenido. Es un poco irreal jugar contra Brasil».