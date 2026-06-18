¡Para el BVB es un arma de doble filo! La sutil diferencia entre Nico Schlotterbeck y Felix Nmecha

Schlotterbeck y Nmecha se han convertido en pilares del BVB. Su renovación en primavera —Schlotterbeck hasta 2031 y Nmecha hasta 2030— generó gran alivio en Dortmund, aunque ya entonces parecía improbable que llegaran a cumplir sus contratos. Sin embargo, ahora parece posible que, pese a sus recientes renovaciones, ninguno vuelva a vestir la camiseta del BVB.

Schlotterbeck incluyó una cláusula especial que le permite marcharse tras el Mundial: hasta una semana después de la final, el 19 de julio, podrá fichar por uno de tres clubes elegidos (entre ellos Real Madrid y Liverpool) por entre 50 y 60 millones de euros.

El nuevo técnico del Real Madrid, José Mourinho, está interesado en el central y la cláusula no sería un obstáculo para el club blanco. Me alegraría mucho», declaró el miércoles en la concentración de la DFB en Winston-Salem. Rüdiger renovó recientemente su contrato con el Real Madrid y, de llegar Schlotterbeck, competirían por minutos.