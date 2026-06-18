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Nino Duit

Traducido por

¡Para el BVB es un arma de doble filo! La sutil diferencia entre Nico Schlotterbeck y Felix Nmecha

World Cup
FEATURES
Alemania
Borussia Dortmund
N. Schlotterbeck
F. Nmecha

Nico Schlotterbeck y Felix Nmecha se ganaron un puesto en la selección alemana, convencieron en el primer partido del Mundial contra Curazao y, pese a sus recientes renovaciones de contrato, podrían dejar el BVB este verano.

Como suele ocurrir, la selección alemana cuenta también en este Mundial con varios jugadores del FC Bayern: el portero Manuel Neuer, el capitán Joshua Kimmich, el defensa Jonathan Tah, el mediocampista Aleksandar Pavlovic y el creativo Jamal Musiala. Pronto se les podría unir el lateral izquierdo Nathaniel Brown, cuyo fichaje por el Bayern procedente del Eintracht de Fráncfort está cerrado en 55 millones de euros.

  • Aunque el Borussia Dortmund solo tiene dos jugadores en la actual alineación titular alemana, el defensa Nico Schlotterbeck (26) y el mediocentro Felix Nmecha (25) fueron clave en la goleada 7-1 a Curazao. Nmecha abrió el marcador, Schlotterbeck respondió a su error con el 2-1 de cabeza y Nmecha forzó el penalti del 3-1. 

    Más allá de los goles, ambos convencieron; sobre todo Nmecha, que recibió numerosos elogios. La victoria ante Curazao fue, pues, también un éxito de la pequeña “facción del Dortmund”. Pero surge la duda de cuánto tiempo podrá llamarse así a este dúo, pues en ningún otro lugar se atrae tan rápido la atención de los grandes clubes internacionales como en un Mundial.

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  • Borussia Dortmund v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Schlotterbeck y Nmecha han renovado con el BVB, con cláusulas de rescisión.

    Schlotterbeck y Nmecha se han convertido en pilares del BVB. Su renovación en primavera —Schlotterbeck hasta 2031 y Nmecha hasta 2030— generó gran alivio en Dortmund, aunque ya entonces parecía improbable que llegaran a cumplir sus contratos. Sin embargo, ahora parece posible que, pese a sus recientes renovaciones, ninguno vuelva a vestir la camiseta del BVB.

    Schlotterbeck incluyó una cláusula especial que le permite marcharse tras el Mundial: hasta una semana después de la final, el 19 de julio, podrá fichar por uno de tres clubes elegidos (entre ellos Real Madrid y Liverpool) por entre 50 y 60 millones de euros.

    El nuevo técnico del Real Madrid, José Mourinho, está interesado en el central y la cláusula no sería un obstáculo para el club blanco. Me alegraría mucho», declaró el miércoles en la concentración de la DFB en Winston-Salem. Rüdiger renovó recientemente su contrato con el Real Madrid y, de llegar Schlotterbeck, competirían por minutos.

  • Felix NmechaGetty Images

    ¿Será Nmecha la tercera venta más cara de la historia del BVB?

    Nmecha también tiene cláusula de rescisión: 80 millones en 2027 y 70 un año después. A diferencia de Schlotterbeck, el BVB puede negociar su traspaso este verano; Bild habla de un tope de 120 millones.

    De producirse, sería la tercera venta más cara del club, solo por detrás de Ousmane Dembélé (148 M€ al Barcelona en 2017) y Jude Bellingham (127 M€ al Real Madrid en 2023). El Real Madrid, el Chelsea y los dos clubes de Mánchester siguen su situación. Nmecha se formó en las categorías inferiores del City entre 2008 y 2021.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Schlotterbeck y Nmecha se impusieron en la lucha por un puesto en la selección alemana.

    El Mundial puede ser el trampolín de Schlotterbeck y Nmecha hacia el fútbol de élite. Durante meses no fue seguro ni siquiera que ambos integraran el once inicial alemán. Schlotterbeck superó a Rüdiger, titular indiscutible durante años, y Nmecha relegó a Leon Goretzka al banquillo, algo sorprendente.

    Durante la fase de clasificación, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, apostó por Goretzka y en marzo le prometió un puesto en el once del Mundial. Mientras Goretzka brillaba con el Bayern al final de la Bundesliga, Nmecha sufrió una lesión de ligamento lateral. Solo en la última jornada volvió al once del BVB, y entonces Nagelsmann le dio la confianza.

    Para el BVB, su progresión es un arma de doble filo: dos traspasos este verano podrían reportar unos 180 millones de euros, pero también dejarían un vacío en la zaga y obligarían a rehacer la plantilla.

  • Las ventas récord del BVB

    JugadoresPosiciónVendido aAñoCantidad del traspaso
    Ousmane DembéléDelanteroFC Barcelona2017148 millones de euros
    Jude BellinghamCentrocampistaReal Madrid2023127 millones de euros
    Jadon SanchoDelanteroManchester United202285 millones de euros
    Christian PulisicDelanteroChelsea FC201864 millones de euros
    Pierre-Emerick AubameyangDelanteroFC Arsenal202363,75 millones de euros
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