Paolo Sorrentino se encuentra concentrado con la selección brasileña para rodar un documental sobre Carlo Ancelotti

Brasil se prepara para debutar contra Marruecos en la fase final del Mundial 2026.
El encuentro se disputará a la medianoche (hora italiana) del domingo 14 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York.
Brasil se prepara para debutar contra Marruecos en la fase final del Mundial 2026.
El encuentro se disputará a la medianoche (hora italiana) del domingo 14 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York.
Paolo Sorrentino, ganador del Óscar a mejor película extranjera en 2014 por «La gran belleza», visita la concentración de la Seleçao en Morristown (Estados Unidos) para rodar un documental sobre el entrenador Carlo Ancelotti.
Se conocieron en unas vacaciones en Cerdeña, hablaron de fútbol y surgió la idea de rodar una película sobre la vida del técnico emiliano, quien se sintió profundamente honrado por el interés del director napolitano.