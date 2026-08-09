Paolo Maldini revela lo cerca que estuvo Pep Guardiola de hacerse cargo de Italia antes de echarse atrás

En una entrevista extensa y explosiva con Corriere della Sera, Maldini ha destapado los detalles de su breve etapa como director técnico de la FIGC. La leyenda del AC Milan reveló que uno de sus principales objetivos era llevar a Guardiola al banquillo de Italia, un movimiento que habría sacudido el panorama del fútbol internacional. Maldini recordó una reunión de alto nivel en Cataluña en la que se sentaron, con todo lujo de detalles, las bases de lo que podría haber sido un nombramiento histórico junto al exdirector deportivo Leonardo.

Maldini explicó la profundidad de las conversaciones al afirmar: «Había expresado a algunos amigos suyos la idea de querer entrenar a una selección. Fuimos a visitarlo a Barcelona, comimos juntos, hablamos durante todo un día. Estaba muy tentado. Estuvo muy cerca de aceptar. Incluso empezó a escribir alineaciones en trozos de papel».