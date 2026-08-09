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Paolo Maldini revela lo cerca que estuvo Pep Guardiola de hacerse cargo de Italia antes de echarse atrás
La comida secreta en Barcelona
En una entrevista extensa y explosiva con Corriere della Sera, Maldini ha destapado los detalles de su breve etapa como director técnico de la FIGC. La leyenda del AC Milan reveló que uno de sus principales objetivos era llevar a Guardiola al banquillo de Italia, un movimiento que habría sacudido el panorama del fútbol internacional. Maldini recordó una reunión de alto nivel en Cataluña en la que se sentaron, con todo lujo de detalles, las bases de lo que podría haber sido un nombramiento histórico junto al exdirector deportivo Leonardo.
Maldini explicó la profundidad de las conversaciones al afirmar: «Había expresado a algunos amigos suyos la idea de querer entrenar a una selección. Fuimos a visitarlo a Barcelona, comimos juntos, hablamos durante todo un día. Estaba muy tentado. Estuvo muy cerca de aceptar. Incluso empezó a escribir alineaciones en trozos de papel».
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La verdad sobre las exigencias salariales
Aunque en aquel momento los rumores sugerían que las exigencias salariales de Guardiola eran el principal obstáculo para la FIGC, Maldini no tardó en disipar cualquier idea de que la codicia hubiera influido en la decisión del español. En Italia habían circulado anteriormente informaciones que afirmaban que el genio táctico exigía un asombroso salario de 20 millones de euros por temporada. Sin embargo, Maldini aclaró que el aspecto económico fue en realidad la parte más sencilla de la negociación, y que Guardiola mostró un nivel de flexibilidad sorprendente en lo relativo a su posible paquete retributivo.
Al abordar directamente los rumores sobre el salario, Maldini fue tajante en su respuesta: «En absoluto. El dinero nunca fue un problema. Pep nos lo dijo claramente: dadme un euro menos de lo que cobraba el anterior entrenador y me parece bien».
El peaje mental de la Premier League
Maldini reveló entonces por qué la operación se vino abajo. Señaló un factor mucho más humano: el enorme desgaste físico y mental de una década en la cima del fútbol de clubes. Después de dominar la máxima categoría inglesa con el Manchester City, la intensidad del cargo había dejado claramente huella en Guardiola. La necesidad de alejarse por completo de los banquillos acabó siendo el factor decisivo, por encima de su curiosidad por el puesto en Italia y de la planificación táctica que ya había empezado.
«Por agotamiento», insiste Maldini cuando le preguntan por qué la operación se vino abajo. «Guardiola viene de 10 años agotadores en la Premier League. Le han operado de la espalda, quiere descansar. Pero fue una conversación muy seria, estudiamos las plantillas desde la sub-17 hacia arriba».
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Volviendo a Andrea Pirlo
Con Guardiola no disponible, Maldini recurrió a su excompañero Andrea Pirlo. La elección estaba pensada para aportar un enfoque joven y moderno a la selección nacional, centrado en el desarrollo técnico más que en tácticas defensivas rígidas. Sin embargo, el nombramiento se encontró con una feroz resistencia, en parte debido a la controversia en torno a los vínculos comerciales de Pirlo con empresas rusas de apuestas.
«No lo sabíamos. La opinión pública ha hecho su trabajo. Pero no había nada a nivel legal que hubiera impedido a Andrea convertirse en el seleccionador de la selección nacional. Sin duda se exageró en cierto modo. Pirlo estaba dispuesto a poner fin a su relación con la empresa rusa de apuestas».
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