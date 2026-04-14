Paolo Di Canio critica con dureza a Rafael Leão, a quien acusa de no priorizar el fútbol y de ser vago

El debate sobre el estilo de vida de Leão crece: no ha mejorado desde que fue nombrado mejor jugador de la liga 2021-22, cuando el Milan fue campeón. Di Canio afirma que el futbolista, de 26 años, se ha acomodado y que sus proyectos musicales y de moda le roban la fortaleza mental necesaria para competir al máximo nivel.

Di Canio continuó: «Se ha relajado; le han mimado y no ha tenido la determinación ni el deseo de seguir mejorando. La prioridad se ha convertido casi en otra cosa. A lo largo de los años, no recuerdo haber visto tantos vídeos de desfiles de moda o sesiones de grabación de ocho horas con discográficas. Siempre se dice que no debemos fijarnos en la vida privada de los jugadores, pero si alguien pasa cuatro o cinco horas haciendo otras cosas, su energía física y mental se agota.

No es lo mismo que jugar media hora a la PlayStation. Si dedicas seis o siete horas a un sello discográfico o a desfiles de moda, ¿cómo vas a recuperar la energía mental para jugar al más alto nivel?».