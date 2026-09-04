El PSG está trabajando activamente para asegurar la continuidad de Kvaratskhelia con un nuevo y lucrativo contrato lo antes posible. A pesar de que el actual acuerdo del jugador de 25 años está firmemente vigente hasta 2029, el club ha convertido su ampliación inmediata en una gran prioridad entre bastidores.

Según L'Equipe, esta repentina urgencia se debe por completo a la próxima ceremonia del Balón de Oro, programada para el mes que viene. Cada vez son más las voces que señalan a Kvaratskhelia como posible ganador del prestigioso galardón individual, lo que ha llevado al director deportivo, Luis Campos, a actuar con rapidez para evitar que los costes futuros se disparen.