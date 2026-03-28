Pancaro, seguro: «¿El título? El Inter siente la presión del Milan y del Nápoles, pero ¿hasta qué punto creen en ello?»

Giuseppe Pancaro fue entrevistado por Sky Sport, donde habló sobre la lucha por el Scudetto en la liga y dio su opinión sobre laselección italiana de Gennaro Gattuso, que afronta la final de la repesca para el Mundial contra Bosnia: «Me dejó la alegría de haber ganado el partido, que era lo más importante. Por desgracia, podían resurgir los fantasmas del pasado; de hecho, en la primera parte el equipo estuvo muy tenso. Luego se soltó y ganó con mérito, impulsado por un gran jugador como Tonali».