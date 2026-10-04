Por el estilo de juego que quiere implantar, muy rápido en espacios reducidos y, a ser posible, vertical, Koopmeiners no tiene el ritmo para poder estar en el centro del campo que Xavi tiene en mente. La técnica de base del ex del Atalanta, sin embargo, es algo que puede resultar útil de muchas maneras diferentes a lo largo de un partido y, precisamente a partir de ahí, nace la idea de probarlo junto a Virgil Van Dijk como central izquierdo de su defensa de 4 como alternativa a Aké.

El objetivo es tener una salida fluida con el balón controlado desde la izquierda, y contar en esa zona del campo con un jugador capaz de, con la cabeza levantada, poder buscar la profundidad cuando haga falta o aprovechar sus cambios de juego. Además de esto, obviamente, también está la intención de explotar la pierna del jugador de la Juventus, potente en todas las acciones a balón parado.