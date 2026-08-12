Xavi Hernández es el nuevo seleccionador de Países Bajos, tal y como ha comunicado la federación neerlandesa: "Estamos orgullosos de presentar a nuestro nuevo entrenador. Bienvenido, Xavi Hernández".





El exentrenador del Barcelona ha aceptado la propuesta de la federación de Países Bajos y el acuerdo ya está cerrado: en el día de hoy ha llegado la firma que sanciona oficialmente el entendimiento entre las partes.





Tras su etapa en el banquillo del Barcelona, Xavi se prepara así para afrontar un nuevo desafío, esta vez al frente de una selección. El técnico español ha optado por aceptar el proyecto de Países Bajos, dando inicio a una nueva etapa de su carrera.





El acuerdo se ha alcanzado en las últimas horas y hoy ha llegado la firma en los documentos. Acuerdo cerrado, por tanto: Xavi está listo para convertirse en el nuevo seleccionador de la selección neerlandesa.



