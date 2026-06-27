«Primero, expresamos nuestra solidaridad con Cody, su familia, Noa y su hijo Samuel. Es una situación privada muy triste. Ya conocíamos los hechos y la KNVB apoya a la familia en lo posible. Cody, de acuerdo con su pareja, ha decidido quedarse con el grupo. Respetamos su privacidad y, por ello, no haremos más comentarios ni daremos detalles sobre nuestro apoyo. En el futuro próximo no facilitaremos más información; cualquier comunicación corresponde a la propia familia».