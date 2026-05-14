Según el Kölner Stadt-Anzeiger, el acuerdo de traspaso con el 1. FC Köln estipula que el club de Múnich pagará una cantidad adicional por el portero si se cumplen ciertas condiciones.
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¿Pagos atrasados por valor de millones? El gol de Jonas Urbig le costará caro al FC Bayern de Múnich
Los «corderos» ya celebran dos millones de euros extra, pues Urbig, de 22 años, jugó el fin de semana su partido 30 con el Bayern en la victoria 1-0 sobre el Wolfsburgo. La cláusula original de siete millones, pagada en enero de 2025 por el portero de 22 años, podría subir a 15 millones si se cumplen todas las variables.
El siguiente pago, de un millón de euros, se activará si debuta con la selección alemana, posibilidad que ha ganado peso en las últimas semanas.
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Los expertos piden que Urbig sea convocado para el Mundial... y mucho más
Tras el partido contra el Wolfsburgo, Lothar Matthäus pidió convocar al portero del Bayern, quien brilló como suplente de Manuel Neuer. Mario Basler fue más allá y pidió que fuera titular en el Mundial. El seleccionador, Julian Nagelsmann, ya lo había convocado para la concentración de marzo, pero una lesión capsular en la rodilla derecha truncó su participación.
Tras la nueva lesión de Marc-André ter Stegen, Oliver Baumann viajará al Mundial como titular. Alexander Nübel tiene casi garantizada otra plaza. Finn Dahmen, Urbig y Noah Atubolu luchan por el tercer puesto. Mientras tanto, se ha reavivado el debate sobre la retirada de Manuel Neuer, pese a sus repetidos desmentidos.
¿Están Neuer y Urbig en la lista de Nagelsmann para el Mundial?
Sin embargo, la revista «kicker» especuló recientemente con que Neuer figura en la lista de 55 jugadores de Nagelsmann, que debía presentarse ante la FIFA el lunes. Según el reglamento, solo pueden ser convocados los jugadores incluidos en esa lista. El informe no aporta pruebas firmes y Nagelsmann no ha dado motivos para pensar que recuperará al portero de 40 años. Anunciará su plantilla la próxima semana.
Mientras tanto, Neuer está a punto de renovar su contrato, que vence este verano: aceptará una rebaja salarial y compartirá minutos con Urbig, a quien mentorizará. Ese acuerdo podría reportar millones extra al Colonia.
Jonas Urbig: datos de rendimiento y estadísticas de esta temporada
Partidos 18 Goles en contra 21 Partidos sin encajar goles 6