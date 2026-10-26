¿Pagará Flick el precio? El shock del Clásico reabre el espinoso expediente en el Barcelona

Había varios nombres sobre la mesa en el mercado de fichajes, entre ellos Alessandro Bastoni, valorado en unos 70 millones de euros, y Castello Lukeba, con un valor cercano a los 60 millones de euros. También destacó el nombre de Luka Vušković, valorado en unos 54 millones de euros, Nico Schlotterbeck en unos 50 millones, Gonçalo Inácio en unos 45 millones, además de Cristian Romero, cuyo valor estimado oscila entre los 30 y los 40 millones de euros.

Y pese a que estas opciones difieren en cuanto a coste y características técnicas, la incorporación de un defensa adicional habría dado a Hansi Flick un mayor margen de maniobra, especialmente ante las exigencias tácticas tan difíciles que impone su estilo.

El técnico alemán se apoya en una línea defensiva adelantada, un estilo que requiere que los defensas posean velocidad, concentración y sentido de la ubicación, además de capacidad para gestionar los espacios.

Este planteamiento hace que cualquier carencia en las opciones defensivas sea más peligrosa, sobre todo cuando coinciden las lesiones, las sanciones y el bajón de nivel con la presión de competir en más de un frente.

Pau Cubarsí, pese a su juventud, asume una gran responsabilidad en el eje de la defensa, mientras que Gerard Martín representa una de las opciones disponibles para Flick.

Pero depender de un grupo limitado de jugadores puede convertirse en un problema real cuando cae la disponibilidad o se acumulan las ausencias.