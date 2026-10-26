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¿Pagará Flick el precio? El shock del Clásico reabre el espinoso expediente en el Barcelona

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
H. Flick
Deco
España
Alemania
Portugal

La laguna del mercado de fichajes vuelve a primer plano

La derrota del Barcelona ante el Real Madrid por 2-1 volvió a abrir el debate sobre la planificación defensiva del equipo, después de que surgieran interrogantes acerca de las decisiones del club durante el mercado de fichajes de verano, en medio de la salida de dos defensas y la falta de contratación de un sustituto para uno de ellos.

Ronald Araújo y Álvaro Cortés abandonaron las filas del equipo durante el verano, pero el Barcelona no fichó a un nuevo defensa para reemplazarlos, una decisión que se ha convertido en objeto de críticas al aumentar la presión sobre la línea defensiva.



  • El estilo de Flick multiplica la importancia de la profundidad defensiva

    Había varios nombres sobre la mesa en el mercado de fichajes, entre ellos Alessandro Bastoni, valorado en unos 70 millones de euros, y Castello Lukeba, con un valor cercano a los 60 millones de euros. También destacó el nombre de Luka Vušković, valorado en unos 54 millones de euros, Nico Schlotterbeck en unos 50 millones, Gonçalo Inácio en unos 45 millones, además de Cristian Romero, cuyo valor estimado oscila entre los 30 y los 40 millones de euros.

    Y pese a que estas opciones difieren en cuanto a coste y características técnicas, la incorporación de un defensa adicional habría dado a Hansi Flick un mayor margen de maniobra, especialmente ante las exigencias tácticas tan difíciles que impone su estilo.

    El técnico alemán se apoya en una línea defensiva adelantada, un estilo que requiere que los defensas posean velocidad, concentración y sentido de la ubicación, además de capacidad para gestionar los espacios.

    Este planteamiento hace que cualquier carencia en las opciones defensivas sea más peligrosa, sobre todo cuando coinciden las lesiones, las sanciones y el bajón de nivel con la presión de competir en más de un frente.

    Pau Cubarsí, pese a su juventud, asume una gran responsabilidad en el eje de la defensa, mientras que Gerard Martín representa una de las opciones disponibles para Flick.

    Pero depender de un grupo limitado de jugadores puede convertirse en un problema real cuando cae la disponibilidad o se acumulan las ausencias.

    Lee también: Mourinho desmonta la trampa del Barcelona: señal de alarma para el sistema de Flick

  • Deco, ante la oportunidad de corregir el rumbo

    Según un informe del sitio Barçauniversal, el director deportivo Deco podría haber previsto la necesidad de reforzar la línea defensiva antes del inicio de la temporada, en lugar de dejar al equipo con opciones limitadas en una posición de vital importancia para las ideas de Flick.

    El desarrollo de los talentos emergentes dentro de la academia del club sigue siendo un elemento esencial en el proyecto del Barcelona, pero no sustituye necesariamente la incorporación de jugadores ya hechos del mercado de fichajes, especialmente cuando las exigencias de la competición son elevadas.

    Con la proximidad del mercado de invierno, se le presenta al Barcelona una oportunidad para solucionar el problema y añadir opciones defensivas que otorguen a Flick una mayor flexibilidad en la gestión del equipo durante la segunda mitad de la temporada.

    La pregunta ahora es si el club se moverá en enero para corregir lo que el informe considera un error de cálculo en verano, o si seguirá dependiendo del grupo actual pese a los riesgos que han dejado al descubierto los últimos partidos.

    Lee también: ¿Una señal de algo? La llamativa declaración del presidente del Bayern Múnich sobre el Balón de Oro


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