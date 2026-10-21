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¡Pagad vuestras deudas de la Superliga! El Real Madrid exige un pago astronómico a los «seis grandes» de la Premier League tras el fracaso del proyecto europeo
La factura de la escisión
La directiva del Real Madrid considera que los seis clubes ingleses que firmaron el acuerdo original de European Super League Company en abril de 2021 deben asumir los costes de creación del proyecto, según The Athletic. Los costes totales de puesta en marcha podrían alcanzar los 80 millones de euros (67,3 millones de libras).
Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham formaron parte de los 12 clubes que impulsaron inicialmente la ruptura. Sin embargo, el Real Madrid es ahora el único club que sigue comprometido con el controvertido proyecto tras la retirada progresiva de todos los demás miembros fundadores.
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Un proyecto en constante evolución
El Madrid está cerca de nombrar a Bernd Reichart nuevo responsable de operaciones comerciales, añade el informe. El empresario alemán fue anteriormente consejero delegado de A22, la empresa gestora con sede en Madrid encargada de organizar la competición escindida.
Bajo la dirección de A22, la estructura del torneo ha sufrido varias revisiones drásticas para tratar de convencer a sus detractores. Una propuesta de diciembre de 2023 planteaba una competición abierta de 64 equipos con tres divisiones, ascensos y descensos. Solo 12 meses después, el formato volvió a modificarse para convertirse en una «Unify League» de 96 equipos repartidos en cuatro categorías.
Perez se niega a dar marcha atrás
Las últimas exigencias económicas están en consonancia con la postura firme de Florentino Perez desde que se desmoronó el proyecto original. Cuando los clubes de la Premier League iniciaron la salida masiva, el presidente del Real Madrid aseguró con rotundidad que estaban atrapados legalmente. «No voy a dedicar tiempo a explicar aquí qué es un contrato vinculante», afirmó. «Pero lo cierto es que los clubes no pueden marcharse».
Perez mantuvo su postura desafiante apenas meses antes de que el Barcelona abandonara el proyecto junto a la Juventus, el AC Milan, el Inter y el Atlético de Madrid. «Se nos ha reconocido el derecho a crear nuestras propias competiciones», insistió. «También podemos reclamar indemnizaciones de varios millones de euros por la actuación de la UEFA. Tenemos dos derechos: recibir una compensación por nuestras pérdidas y organizar una competición en el futuro. Perseguiremos ambos sin descanso».
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En solitario en Europa
Tras la retirada formal del Barcelona en febrero, el Madrid se ha quedado completamente solo en su empeño por crear una competición europea al margen de la UEFA. Queda por ver cómo responderán los clubes ingleses a la factura de 80 millones de euros de la que se ha informado.
Aunque los equipos de la Premier League hace tiempo que pasaron página y se reintegraron en el sistema tradicional de la UEFA, la insistencia del Madrid en reclamar una compensación garantiza que la polémica de la Superliga seguirá pesando sobre la élite del fútbol europeo.
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