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Padovano: «En la cárcel, un guardia me dijo que me metiera el dinero por el c… 17 años de infierno; Vialli fue uno de los pocos que no me dio la espalda»

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G. Vialli
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El exdelantero de la Juventus relata su calvario a causa de un error judicial.

Michele Padovano relata el calvario que vivió a causa de un error judicial: detenido bajo la acusación de ser el financiador de un tráfico internacional de estupefacientes, acabó en prisión hasta su absolución en enero de 2023.


El exdelantero de la Juventus declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «Sin duda ha sido un infierno, sobre todo porque siempre supe que era inocente y que no tenía nada que ver con los hechos. He luchado diecisiete años contra una injusticia, la cárcel me robó la vida y ahora la he recuperado. Para mí, la absolución vale tanto como ganar la Liga de Campeones».


«¿El momento más duro? Ha habido muchos, probablemente el aislamiento. Estar muchos días sin ver a nadie te hace sentir perdido. Es una sensación difícil de describir con palabras, parece que el tiempo nunca pasa. Además, en ese periodo también investigaban a mi mujer —caso que se archivó tras siete meses— y ni siquiera podíamos llamarnos. Por último, el trato que me dispensaron los guardias: fue realmente duro. Creo que también se debió al hecho de que era futbolista. Un guardia de la cárcel me dijo: “Ahora te puedes meter tu dinero por el culo”. Cosas de otro mundo. Los carabineros que me tuteaban, tratándome como a un trapo. Intentaron pisotear mi dignidad desde el primer momento».


  • «Todo empezó porque le presté dinero a un amigo. Lo conocía de toda la vida. Económicamente me iba bien y no me suponía ningún problema ayudar a alguien que lo necesitaba, al contrario. Pero no sabía qué iba a hacer con esos 35 000 euros. No estaba al tanto de nada. Solo le dije: “Sé que eres un metepatas, así que le daré el dinero a tu mujer”. Pero en tono jocoso. En cambio, nuestras llamadas, inocentes, se interpretaron como mensajes en clave con palabras encriptadas. Hablábamos de «caballo», «grúa» y «terreno», y para los investigadores eran nombres en clave relacionados con lotes de cocaína. Por suerte, la verdad salió a la luz. Claro que nadie me devolverá todo lo que he perdido».


    «¿Alguna vez tuve miedo de no salir adelante? Después de los dos reveses en las primeras instancias, un poco sí; sobre todo, tenía miedo de no poder demostrar mi inocencia. Pero luché como un león y nunca me rendí. La tenacidad es la cualidad que más me caracteriza, también en el campo era así».


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  • «¿Me ha abandonado el mundo del fútbol? Muchos me han dado la espalda y me han decepcionado, eso sí. Todo lo que he vivido me ha ayudado a hacer limpieza. He comprendido quiénes son los verdaderos amigos y quiénes, en cambio, solo estaban ahí por interés. Cuando me detuvieron, había dejado de jugar y era director general en Alessandria. La cárcel me cerró las puertas del mundo y también del fútbol; en un instante parece que ya nadie se acuerda de ti».


    «Luca Vialli era como un hermano para mí, sé que llamaba a mi mujer, Adriana, todas las semanas para saber cómo estaba. Siempre hemos estado muy unidos; cuando jugábamos en la Juventus estábamos siempre juntos, igual que en Londres. Me duele pensar que no haya podido disfrutar de mi absolución, precisamente él, que siempre me lo había dicho y siempre me había apoyado, pero estoy seguro de que ha celebrado en el cielo».



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