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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
Traducido por

«¿Padeces el síndrome de Vinicius?»: un periodista madridista lanza una profecía inquietante tras el triplete al Valencia

Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
P. Maffeo
Vinicius Junior
España
Portugal
Argentina
Brasil

Una fuerza colosal que aplasta a sus rivales con superioridad apabullante

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El Real Madrid logró un registro perfecto (ocho victorias en ocho partidos) tras el parón internacional de octubre y, a medida que nos acercamos al siguiente parón, el equipo se marcha después de una actuación convincente y con mejores sensaciones.

El equipo de José Mourinho arrolló al Valencia (0-3) el sábado en el estadio de Mestalla, y el célebre periodista Tomás Roncero analizó el partido para el diario As, donde ocupa el cargo de subdirector, en un vídeo que se difundió ampliamente en YouTube y a través de las distintas plataformas de redes sociales.

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  • ¿La profecía del título? «Un equipo impecable»

    Y según lo que recogió Defensa Central, Roncero dijo: "La octava victoria consecutiva, ocho triunfos de ocho desde el último parón, y nos dirigimos hacia el siguiente parón".

    El periodista, conocido por su afición al Real Madrid y que goza de una enorme popularidad entre los seguidores merengues, continuó: "Bellingham, Arda Güler, Valverde y Mbappé demuestran que el Real Madrid está más que capacitado para ganar, y en el estadio de Mestalla no necesitaron una actuación excepcional de Diomande para lograr la victoria".

    Roncero vaticinó una temporada diferente para el conjunto merengue, mostrando su confianza en la consecución del título de LaLiga, al afirmar: "El Real Madrid dirigido por Mourinho es el candidato más destacado para ganar el título de la Liga española. Es un equipo sin fisuras, el equipo al que (todos deben luchar por) vencer".

    Y prosiguió: "Desde que perdimos el partido del derbi de aquella manera, y con un arbitraje de mala reputación, Mourinho ha conseguido llevar las cosas con fluidez desde el parón, y el actual Real Madrid se ha convertido en una fuerza colosal que aplasta a sus rivales con una superioridad arrolladora".

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  • La dureza del Valencia

    Roncero criticó con dureza lo que describió como "juego brusco" por parte de los jugadores del Valencia durante los noventa minutos.

    "¿Sabes cuántas faltas cometió el Valencia contra el Real Madrid? 26 faltas. Es el mayor número de faltas que un rival ha cometido contra el Madrid en las últimas cuatro temporadas. O sea, analiza esta estadística", criticó el conocido presentador en el programa "El Chiringuito".

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  • Ataque demoledor a Mavropanos: ¿sufre del síndrome de Vinicius?

    Roncero también mencionó a Pablo Mafeo, jugador del Valencia, que pudo haber sido expulsado antes del final de la primera parte por sus entradas sobre Marc Cucurella, Yan Diomande y Kylian Mbappé, según sus declaraciones.

    Y afirmó: "Quiero pedir una sola cosa a Mafeo, o a los entrenadores: no lo alineéis contra el Real Madrid, porque el hombre se pone nervioso, le da un ataque de rabia y tiene un problema con el Real Madrid".

    Y continuó: "No te preocupes, Mafeo, tu título de jugador que más odia al Real Madrid está garantizado, porque está claro que no le tienes ningún cariño al Real Madrid. Has tenido suerte, porque el árbitro debería haberte expulsado".

    Y agregó: "¿Qué pasa, sufrías el síndrome de Vinicius? Porque Vinicius no estaba, estabas a punto de volverte loco, porque echabas tanto de menos a Vinicius que le montaste un problema al pobre (brasileño). Necesitas relajarte".

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