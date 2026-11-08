Y según lo que recogió Defensa Central, Roncero dijo: "La octava victoria consecutiva, ocho triunfos de ocho desde el último parón, y nos dirigimos hacia el siguiente parón".

El periodista, conocido por su afición al Real Madrid y que goza de una enorme popularidad entre los seguidores merengues, continuó: "Bellingham, Arda Güler, Valverde y Mbappé demuestran que el Real Madrid está más que capacitado para ganar, y en el estadio de Mestalla no necesitaron una actuación excepcional de Diomande para lograr la victoria".

Roncero vaticinó una temporada diferente para el conjunto merengue, mostrando su confianza en la consecución del título de LaLiga, al afirmar: "El Real Madrid dirigido por Mourinho es el candidato más destacado para ganar el título de la Liga española. Es un equipo sin fisuras, el equipo al que (todos deben luchar por) vencer".

Y prosiguió: "Desde que perdimos el partido del derbi de aquella manera, y con un arbitraje de mala reputación, Mourinho ha conseguido llevar las cosas con fluidez desde el parón, y el actual Real Madrid se ha convertido en una fuerza colosal que aplasta a sus rivales con una superioridad arrolladora".

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