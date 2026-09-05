Dembele se quedó fuera del once inicial contra el Mónaco el viernes. El técnico Enrique sorprendió tanto a aficionados como a analistas al incluir al delantero entre los suplentes. El atacante acabó entrando en el partido en el minuto 68, aunque no pudo inspirar a su equipo para lograr la victoria ante el Mónaco.

La decisión de dejar en el banquillo al ganador del Balón de Oro causó revuelo, especialmente por su calendario reciente. Hace poco fue sustituido pronto contra el Rennes y tuvo descanso completo contra el Lille. Según L'Equipe, Dembele tuvo una reacción interna muy fuerte a la decisión técnica. El internacional francés esperaba plenamente ser titular en el partido después de disfrutar de un periodo de descanso lejos de la ciudad deportiva del club.