AFP
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Ousmane Dembele, «sorprendido» por la suplencia de Luis Enrique mientras el técnico del PSG explica su apuesta en la alineación para el duelo ante el AS Mónaco
Dembélé, suplente contra el Mónaco
Dembele se quedó fuera del once inicial contra el Mónaco el viernes. El técnico Enrique sorprendió tanto a aficionados como a analistas al incluir al delantero entre los suplentes. El atacante acabó entrando en el partido en el minuto 68, aunque no pudo inspirar a su equipo para lograr la victoria ante el Mónaco.
La decisión de dejar en el banquillo al ganador del Balón de Oro causó revuelo, especialmente por su calendario reciente. Hace poco fue sustituido pronto contra el Rennes y tuvo descanso completo contra el Lille. Según L'Equipe, Dembele tuvo una reacción interna muy fuerte a la decisión técnica. El internacional francés esperaba plenamente ser titular en el partido después de disfrutar de un periodo de descanso lejos de la ciudad deportiva del club.
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Gestionar los minutos del delantero
A pesar de la sorpresa visible del jugador por quedarse fuera, Enrique se apresuró a restar importancia a cualquier polémica. El técnico español explicó que simplemente está gestionando la carga de trabajo de Dembele tras un exigente inicio de temporada.
"Con cada jugador, las circunstancias son diferentes", explicó Enrique a la prensa. "Ousmane había hecho un esfuerzo para jugar las dos Supercopas [la Supercopa de la UEFA y el Trophée des Champions]. Después de eso, descansó un poco".
El entrenador subrayó que el jugador de 27 años se mostró afinado durante su breve aparición final al decir: "Hoy jugó 20 o 25 minutos a muy buen nivel".
No hay ninguna ruptura con Enrique
Y, lo que es más importante, no hay ningún tipo de fricción latente entre Dembele y su entrenador. El delantero conoce perfectamente la filosofía única y la forma de gestionar al grupo de Enrique. El técnico español se ha labrado una reputación por tocar ocasionalmente el ego de sus jugadores clave para mantenerlos motivados.
Además, el entrenador del PSG ha afirmado de forma constante que su equipo está diseñado para ir ganando impulso a medida que avanza la temporada. Como parte de esa puesta a punto gradual, Enrique planea reintegrar poco a poco a su delantero estrella en la dinámica del grupo.
"Ahora estamos empezando a aumentar los minutos de juego. Estamos contentos de verle de vuelta y será así en los próximos partidos", concluyó el técnico.
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La atención se centra en la Champions League
Dembélé tratará ahora de canalizar su frustración en una actuación decisiva sobre el escenario europeo. El PSG vuelve a la acción el miércoles por la noche, cuando reciba al Slovan Bratislava en la Champions League. Tras sus minutos limitados en la Ligue 1, se espera ampliamente que el atacante, descansado, regrese al once inicial.
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