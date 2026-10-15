El PSG firmó una de sus mejores actuaciones europeas de los últimos tiempos al arrollar al Manchester City en el Etihad Stadium. Dembele, muy cuestionado por sus actuaciones con Francia durante el parón de selecciones, fue protagonista del partido y marcó un gol decisivo para ayudar al campeón de la Ligue 1 a recuperar el liderato de su grupo. Preguntado por si su gol era una respuesta concreta a las críticas que recibió durante la Liga de Naciones, Dembele optó por el humor en lugar de la confrontación. En vez de entrar en una guerra de declaraciones, bromeó sobre sus recientes días de descanso y mostró una tranquilidad que reflejaba la confianza que había exhibido sobre el terreno de juego.

«No, en absoluto. Hubo un parón y después me fui de vacaciones. De hecho, quizá pida más vacaciones si es posible (risas). Sabemos que el equipo tiene mucha calidad. Fue un buen partido contra un gran Manchester City. Tuvimos muchos espacios, supimos jugar muy bien, sobre todo en la primera parte, y fuimos muy eficaces en el área. En la segunda nos relajamos y, cuando te relajas, lo pagas», dijo Dembele durante este surrealista intercambio, según recoge Foot Mercato.