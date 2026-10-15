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Ousmane Dembele se ríe de sus críticos tras brillar en la victoria del PSG ante el Manchester City en la Champions League
Una respuesta con humor a las críticas recientes
El PSG firmó una de sus mejores actuaciones europeas de los últimos tiempos al arrollar al Manchester City en el Etihad Stadium. Dembele, muy cuestionado por sus actuaciones con Francia durante el parón de selecciones, fue protagonista del partido y marcó un gol decisivo para ayudar al campeón de la Ligue 1 a recuperar el liderato de su grupo. Preguntado por si su gol era una respuesta concreta a las críticas que recibió durante la Liga de Naciones, Dembele optó por el humor en lugar de la confrontación. En vez de entrar en una guerra de declaraciones, bromeó sobre sus recientes días de descanso y mostró una tranquilidad que reflejaba la confianza que había exhibido sobre el terreno de juego.
«No, en absoluto. Hubo un parón y después me fui de vacaciones. De hecho, quizá pida más vacaciones si es posible (risas). Sabemos que el equipo tiene mucha calidad. Fue un buen partido contra un gran Manchester City. Tuvimos muchos espacios, supimos jugar muy bien, sobre todo en la primera parte, y fuimos muy eficaces en el área. En la segunda nos relajamos y, cuando te relajas, lo pagas», dijo Dembele durante este surrealista intercambio, según recoge Foot Mercato.
- Getty Images Sport
Sobrellevar con soltura el escrutinio prolongado
Dembele lleva mucho tiempo siendo objeto de debate tanto en Francia como en España, pero sus años al máximo nivel le han curtido. Durante la entrevista, incluso compartió un momento distendido con Samir Nasri, exjugador del Manchester City, que le felicitó. Dembele reconoció que ser objeto de debate público forma parte de su realidad profesional, algo a lo que se ha acostumbrado durante la última década.
«Llevan diez años criticándome, ¡eso no va a cambiar! Gracias, Samir, sabemos lo que es. Fue un buen partido. Disfruto mucho jugando los martes y los miércoles, sobre todo cuando vuelvo de vacaciones, es un auténtico placer. Sí, si es posible, hasta el mes de marzo. Quien decide es el entrenador (risas)», bromeó Dembele, que disfrutaba claramente del ambiente posterior al partido tras un resultado tan importante.
El certero Dembele ignora el ruido exterior
La eficacia del jugador de 29 años ante la portería destacó en una primera parte dominada por los visitantes, que aprovecharon los espacios que dejó el equipo de Enzo Maresca. Pese a la reacción final de los campeones de la Premier League, la eficacia inicial del PSG resultó decisiva. La capacidad de Dembélé para aparecer en los partidos europeos de máxima exigencia sigue siendo un recurso fundamental para Luis Enrique, al margen de las dudas sobre su regularidad con la selección. La victoria supone la preparación perfecta para su próximo duelo contra el Barcelona.
El extremo se apresuró a descartar que la presión externa hubiera afectado a la plantilla. «No nos importa en absoluto que la gente haya dudado de nosotros. Solo estamos en octubre, es apenas el segundo partido de la Champions League y seguimos concentrados. Sabemos que en la primera parte de la temporada hay que ir por buen camino y prepararse para lo que viene. Hicimos una buena primera parte; en la segunda fue más difícil porque nos relajamos. No deberíamos haberlo hecho. Nos quedaremos con lo positivo», señaló.
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Con la vista puesta en los goles de la Champions League
Aunque el ambiente era festivo, Dembele sigue centrado en los objetivos a largo plazo del club parisino. El nuevo formato de la Champions League exige mantener un alto nivel para evitar la ronda de play-offs, y el extremo es muy consciente de los retos que tiene por delante. Subrayó la importancia de mantener el impulso actual en todas las competiciones a medida que la temporada empieza a cobrar intensidad.
El delantero tiene claros sus objetivos: quiere terminar entre los ocho primeros de la renovada fase de liga. Así explicó la mentalidad del equipo: «Vamos partido a partido, mantenemos la concentración, queremos acabar entre los ocho primeros, pero sabemos que octubre y marzo son momentos muy distintos. Disfrutamos mucho cuando jugamos así. Queremos rendir a gran nivel en cada partido. Hoy hemos disputado un gran encuentro fuera de casa contra el líder de la Premier League. Tenemos que gestionar bien esta primera parte de la temporada, subir puestos en la clasificación de la Ligue 1 y acabar entre los ocho primeros, nada más», señaló.
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