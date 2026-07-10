En declaraciones a M6 tras el partido, Dembélé explicó cómo el consejo de Mbappé cambió el rumbo del encuentro. Dembélé también destacó la mentalidad del capitán, a pesar de que Mbappé falló un penalti durante el partido.

«Dos o tres minutos antes del gol, Kylian me dijo que me mantuviera en el centro para lanzar un contraataque», explicó Dembélé.

«Y eso fue lo que pasó. Además, hizo una gran carrera para crear espacio. Vi que estaba un poco desmarcado, intenté sobre todo rematar a puerta y funcionó».

Sobre el liderazgo de Mbappé, Dembélé añadió, en declaraciones recogidas por Maxifoot: «Es un jugador increíble, nuestro capitán. No tiene miedo, tiene la mentalidad adecuada; esperamos aún más goles de Kylian».