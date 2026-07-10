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Kylian Mbappe Ousmane Dembele France 2026Getty Images
Yosua Arya

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Ousmane Dembélé revela que un consejo “audaz” de Kylian Mbappé le permitió marcar el gol que clasificó a Francia a semifinales tras vencer a Marruecos

K. Mbappe
O. Dembele
Francia
Francia vs Marruecos
Marruecos
World Cup

Ousmane Dembélé reveló que las indicaciones de Kylian Mbappé justo antes del segundo gol de Francia fueron clave en la victoria de los cuartos de final del Mundial contra Marruecos. El extremo también habló de su creciente liderazgo y afirmó que «Les Bleus» siguen totalmente centrados en llegar hasta el final.

  • Las instrucciones de Mbappé marcaron la diferencia

    Francia se clasificó para las semifinales del Mundial tras ganar 2-0 a Marruecos. Dembélé atribuyó el segundo gol a la rapidez mental de Mbappé. Mbappé le ordenó quedarse en el centro y estar listo para el contraataque justo antes de la jugada. Luego, el capitán francés hizo una carrera inteligente para abrir espacio, lo que permitió a Dembélé rematar la acción. El triunfo llevó al equipo de Didier Deschamps a su tercera semifinal consecutiva del Mundial.

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  • dembele mbappe(C)Getty Images

    Dembélé elogia a Mbappé y reflexiona sobre el liderazgo

    En declaraciones a M6 tras el partido, Dembélé explicó cómo el consejo de Mbappé cambió el rumbo del encuentro. Dembélé también destacó la mentalidad del capitán, a pesar de que Mbappé falló un penalti durante el partido.

    «Dos o tres minutos antes del gol, Kylian me dijo que me mantuviera en el centro para lanzar un contraataque», explicó Dembélé.

    «Y eso fue lo que pasó. Además, hizo una gran carrera para crear espacio. Vi que estaba un poco desmarcado, intenté sobre todo rematar a puerta y funcionó».

    Sobre el liderazgo de Mbappé, Dembélé añadió, en declaraciones recogidas por Maxifoot: «Es un jugador increíble, nuestro capitán. No tiene miedo, tiene la mentalidad adecuada; esperamos aún más goles de Kylian».

  • El experimentado núcleo de la selección francesa vuelve a dar la talla

    Dembélé celebró el pase a semifinales del Mundial y afirmó: «Queremos llegar a la final y ganar el título».

    «Estamos muy contentos», admitió. «Es nuestra tercera semifinal consecutiva en un Mundial, algo excepcional. Mantendremos la concentración para llegar hasta el final».

    La estrella del PSG, con diez años en la selección, añadió: «Debemos escuchar a todos y mantenernos concentrados; Marruecos es un rival difícil, pero si seguimos así tendremos nuestra recompensa».

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  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nos espera el reto de las semifinales

    Francia viajará a Dallas para su semifinal, donde enfrentará al ganador de España o Bélgica. Con Mbappé liderando el ataque y la conexión con Dembélé, clave ante Marruecos, los Bleus buscarán ese impulso para alcanzar la final del Mundial.

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