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Ousmane Dembélé revela los increíbles apodos que las estrellas del PSG le han puesto a Khvicha Kvaratskhelia
Kvaratskhelia deja su huella en París
Kvaratskhelia se ha consolidado rápidamente como una figura vital en el PSG tras su sonado fichaje procedente del Nápoles. Sus impresionantes actuaciones ya le han valido varios apodos elogiosos por parte de sus nuevos compañeros.
En una entrevista conjunta con Kvaratskhelia y Fabian Ruiz para The Athletic, Dembele arrojó luz sobre el estatus del georgiano dentro de la plantilla. El delantero francés aprovechó la ocasión para dedicar un encendido elogio a su compañero de ataque.
- Getty Images Sport
Dembélé revela los apodos del vestuario
Dembele dejó claro hasta qué punto Kvaratskhelia está valorado en la capital francesa. El extremo elogió la trayectoria europea de su compañero y su enorme impacto en el equipo.
«Es un jugador increíble, uno de los mejores extremos, uno de los mejores jugadores del mundo», explicó Dembele. «El año pasado hizo una temporada increíble, es muy, muy importante para nosotros. Tiene muchos apodos, aquí le llamamos "The Best" o "Kvaradona"».
Asumiendo la comparación con Maradona
Cuando le preguntaron por su preferencia, Kvaratskhelia no dudó en elegir «Kvaradona». El apodo mantiene una conexión especial con su exitosa etapa en el Napoli, donde la leyenda argentina sigue siendo un icono absoluto.
«Mi favorito es Kvaradona», admitió. «Estoy muy orgulloso de haber jugado en el Napoli. Cuando me llaman así, es un privilegio y también una presión, porque cuando te comparan con uno de los mejores futbolistas de la historia, es realmente difícil de llevar. Nadie se puede comparar con [Diego] Maradona, pero es un placer».
- AFP
A la caza de la gloria europea definitiva
El PSG arrancó recientemente la defensa de su título de la Champions League con una contundente victoria por 6-1 sobre el Slovan Bratislava. En ese partido, Dembele aportó dos goles y dos asistencias, mientras que Ferran Torres firmó su primer hat-trick con el PSG y Ruiz también vio puerta.
Ahora centrará su atención en la Ligue 1, donde ha tenido un decepcionante inicio de temporada, al sumar solo dos puntos en sus tres primeros partidos. El PSG se enfrentará al Brest a domicilio este fin de semana.
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