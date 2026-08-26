AFP
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Ousmane Dembélé recibe descanso del PSG y es baja para el duelo contra el Lille para gestionar su carga de trabajo
Programa de descanso organizado cuidadosamente
Dembélé se perderá el próximo desplazamiento del PSG a Lille en la Ligue 1, mientras el club trabaja para restablecer su condición física tras un exigente calendario estival. La decisión se tomó de mutuo acuerdo entre el entrenador Luis Enrique y la dirección deportiva encabezada por Luis Campos. El extremo clave ha recibido un permiso temporal para recargar energías y recuperar ritmo de competición de cara a un duro calendario de partidos en otoño.
- Getty Images Sport
Comunicado oficial del club publicado
El PSG actuó con rapidez para aclarar la situación del delantero y publicó una actualización oficial en sus canales oficiales de comunicación: "De acuerdo con el entrenador y la dirección deportiva, se ha decidido que Ousmane Dembele dispondrá de unos días de descanso. Volverá a entrenarse con el resto de la plantilla el próximo lunes".
La preparación de pretemporada se acorta
La decisión llega después de que Dembele pasara directamente de sus compromisos internacionales en la Copa del Mundo sin un descanso adecuado ni una pretemporada completa con el PSG. Desde entonces, el club le ha ido introduciendo poco a poco en la competición, utilizándolo como suplente contra el Aston Villa en la Supercopa de la UEFA y el Lens en el Trofeo de Campeones. Sin embargo, después de ser titular contra el Rennes y ser sustituido al descanso, el club intervino para gestionar sus minutos y evitar el riesgo de agotamiento o lesión.
- PsnewZ
Opciones alternativas en ataque disponibles
La ausencia temporal del extremo abre la puerta a que Ferran Torres lidere la delantera después de su decisiva actuación de dos goles en Rennes. Enrique tiene la profundidad ofensiva necesaria para rotar su plantilla de forma eficaz sin comprometer la condición física de sus jugadores clave. No obstante, los vigentes campeones de Francia necesitarán una actuación colectiva sólida cuando visiten el Stade Pierre-Mauroy este fin de semana.
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