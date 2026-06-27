Ousmane Dembélé no está contento pese a su hat-trick contra Noruega, y Francia mantiene su racha perfecta en el inicio del Mundial

El delantero francés destacó la unidad y la comunicación del equipo tras la goleada, y se mostró modesto sobre sus propios goles.

Dembélé declaró a M6: «Ha sido un partido importante para terminar primeros del grupo. Queremos ganar todos los partidos y vamos a mantenernos concentrados porque lo que nos espera va a ser aún más difícil. Hay jugadores de calidad sobre el terreno de juego, e incluso en el banquillo. Y la comunicación facilita las cosas. Nos entendemos mejor entre nosotros, lo cual es positivo; tenemos que seguir así».