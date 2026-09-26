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Donny Afroni
Traducido por

Ousmane Dembélé liderará a Francia ante Bélgica, mientras el lesionado Kylian Mbappé se cae de la convocatoria de Zinedine Zidane

O. Dembele
Francia
UEFA Nations League A

Ousmane Dembele se dispone a lucir el brazalete de capitán de Francia en su próximo partido de la Nations League contra Bélgica, el lunes. El extremo del Paris Saint-Germain asume el liderazgo tras la baja por lesión del capitán habitual, Kylian Mbappe.

  • Mbappé, de baja por una lesión de rodilla

    La noticia sobre Mbappe supone un contratiempo importante para el nuevo seleccionador Zinedine Zidane, que esperaba ganar impulso tras un inicio triunfal en el cargo. El delantero sufrió una lesión en el tendón de la rodilla izquierda durante el encuentro en Kocaeli, irónicamente en la jugada en la que marcó el gol de la victoria. La Federación Francesa de Fútbol confirmó que el delantero no viajará a Bélgica y que, en su lugar, ha regresado a Madrid para comenzar su proceso de rehabilitación. Es un giro frustrante de los acontecimientos para el jugador, que acababa de alcanzar las 107 internacionalidades, igualando a Patrick Vieira y quedándose a solo una de Zidane.

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    Dembélé lleva el brazalete en Bruselas

    Dembele está a punto de liderar a Francia por primera vez en su carrera internacional, según L'Equipe. Con Mbappe fuera de combate, la responsabilidad recae en el exjugador del Barcelona como el miembro más veterano de la actual convocatoria en cuanto a partidos internacionales. Dembele ha disputado 68 encuentros con su selección, lo que le sitúa en lo más alto de la jerarquía establecida por Zidane para esta ventana internacional concreta.

    El jugador de 29 años ya tuvo de hecho una breve experiencia en ese papel durante la ajustada victoria del viernes en Turquía. Cuando Mbappe se vio obligado a abandonar el campo en el minuto 59, le entregó el brazalete a Dembele, que lo llevó hasta que fue sustituido al final del partido por el debutante Esteban Lepaul.

  • Elogia el esfuerzo del equipo

    Al reflexionar sobre la trabajada victoria ante Turquía, Dembele dijo a TF1 que la plantilla estaba totalmente preparada para un partido complicado en un estadio hostil y sobre un césped difícil. Elogió la solidez del rendimiento general del equipo y la exhaustiva preparación durante la semana, señalando que, aunque estaban satisfechos por haber sumado los tres puntos, fácilmente podrían haber añadido uno o dos goles más al marcador.

    «Sabíamos que iba a ser un partido difícil, en un campo complicado y en un estadio muy caliente y difícil, lo sabíamos. Nos preparamos muy bien durante toda la semana. Creo que hicimos un muy buen partido en líneas generales; podríamos haber marcado uno o dos goles más. Pero estamos contentos con este partido y con los tres puntos; también estuvimos sólidos. El entrenador espera que juguemos bien al fútbol, que nos comuniquemos mucho en el campo y que apliquemos un sistema 4-3-3. Vamos a seguir así y a prepararnos para el lunes», dijo Dembele.

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    Preparándose para el desafío belga

    El próximo partido contra Bélgica en el estadio Rey Balduino de Bruselas representa un salto de calidad para el equipo de Zidane. Bélgica lidera actualmente la Liga A1 tras lograr una victoria por 2-0 sobre Italia, lo que significa que Francia probablemente necesitará un buen resultado para no perder el ritmo en lo más alto de la clasificación. Será una gran prueba para la capacidad de liderazgo de Dembele y la flexibilidad táctica de Zidane, especialmente en un momento en el que el equipo busca dejar atrás su dependencia total de la eficacia de Mbappe en la definición en el último tercio.

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