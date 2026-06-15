Ousmane Dembélé está a punto de firmar la renovación de su contrato con el PSG tras otra temporada estelar con el bicampeón de la Liga de Campeones

Según RMC Sport, Dembélé está cerca de renovar con el PSG. El jugador de 29 años ha madurado en París y se ha convertido en uno de los más decisivos del mundo. Ahora es clave para el proyecto del vigente campeón de Europa.

Aunque se dudaba de su continuidad tras el cierre de la temporada, el club quiere retener a su estrella. Dembélé ganó el Balón de Oro en septiembre tras una campaña en la que el PSG conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Liga de Campeones.