Ousmane Dembélé critica el trato «muy injusto» que ha recibido Kylian Mbappé y elogia a su compañero de la selección francesa como una persona «maravillosa»

En declaraciones a «Marca», Dembélé afirmó que a Mbappé se le juzga con un rasero distinto al del resto de jugadores. Añadió que las críticas superan lo deportivo y que a menudo se magnifican detalles insignificantes de la conducta del delantero.

«Han sido muy injustos con él», afirmó Dembélé. «Se pasan con las críticas a Kylian porque es un jugador increíble y una gran persona fuera del campo. Lo conozco desde hace años y a veces se pasan de la raya solo porque es Mbappé.

No deberían ser tan duros con él: si se ata los cordones, si no se los ata, si se sube los calcetines… Es demasiado. Sigue siendo un ser humano y un jugador excepcional».