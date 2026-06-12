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Ousmane Dembélé critica el trato «muy injusto» que ha recibido Kylian Mbappé y elogia a su compañero de la selección francesa como una persona «maravillosa»
Dembélé sale en defensa de Mbappé ante el creciente escrutinio
Mbappé sigue siendo uno de los futbolistas más comentados, tanto por su juego como por su vida fuera del campo. Su compañero en la selección francesa, Dembélé, considera que la presión sobre el delantero es excesiva y que la atención se ha vuelto demasiado personal, pese a su condición de estrella mundial y a su extenso palmarés.
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Dembélé considera excesivas las críticas hacia Mbappé
En declaraciones a «Marca», Dembélé afirmó que a Mbappé se le juzga con un rasero distinto al del resto de jugadores. Añadió que las críticas superan lo deportivo y que a menudo se magnifican detalles insignificantes de la conducta del delantero.
«Han sido muy injustos con él», afirmó Dembélé. «Se pasan con las críticas a Kylian porque es un jugador increíble y una gran persona fuera del campo. Lo conozco desde hace años y a veces se pasan de la raya solo porque es Mbappé.
No deberían ser tan duros con él: si se ata los cordones, si no se los ata, si se sube los calcetines… Es demasiado. Sigue siendo un ser humano y un jugador excepcional».
Mbappé sigue siendo esencial para Francia.
Aunque el debate sobre el delantero acapara titulares, su papel en el vestuario no ha cambiado. El extremo resaltó la influencia de Mbappé dentro y fuera del campo, reafirmando su rol como figura clave del equipo.
Dembélé concluyó: «En la selección francesa se lleva muy bien con nosotros. Es un líder, el capitán y un jugador muy importante».
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Mbappé seguirá al frente de la selección francesa
Francia seguirá confiando en el liderazgo y la calidad de su capitán en su camino hacia el éxito en el Mundial de 2026. Los Bleus se enfrentarán a Senegal en su primer partido del Grupo I el 16 de junio, a Irak el 22 de junio y cerrarán la fase de grupos contra Noruega a finales de este mes.