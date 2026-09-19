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Ousmane Dembélé apoya al «mejor del mundo» Khvicha Kvaratskhelia para el Balón de Oro mientras las estrellas del PSG dominan la lista de candidatos
El PSG domina la lista de candidatos al Balón de Oro
El PSG se prepara para vivir una noche memorable en la ceremonia del Balón de Oro 2026. El vigente campeón de Europa cuenta con un récord histórico de diez jugadores en la lista de 30 nominados al prestigioso galardón.
Dembele se llevó el premio el año pasado, lo que supuso un hito enorme para el gigante francés. Ahora, el club parte como gran favorito para volver a tener al ganador después de conquistar un segundo título consecutivo de la Champions League.
Dembele sigue siendo un firme candidato para revalidar su corona. Sin embargo, se enfrenta a una dura competencia dentro de su propio vestuario, con Kvaratskhelia emergiendo como uno de los principales aspirantes tras una campaña impresionante.
- Getty Images Sport
Dembélé apoya a Kvaratskhelia para el premio
A pesar de su propio momento estelar, Dembélé está defendiendo activamente la candidatura de su compañero al máximo galardón individual del fútbol. El internacional francés cree que las sobresalientes actuaciones de Kvaratskhelia en Europa le convierten en el legítimo heredero al trono.
En declaraciones a Ligue 1+, Dembélé dejó clara su preferencia al decir: "Como ya dije, espero que lo gane un parisino. Especialmente Kvara, que ha hecho una temporada muy grande. Esperamos que sea él. Para mí, es el mejor jugador del mundo. Su temporada el año pasado fue increíble. No hace falta hablar, dejaremos que voten".
Respeto mutuo entre los campeones de Europa
La admiración entre las dos estrellas del PSG es totalmente mutua. Mientras Dembélé hace campaña por su compañero de equipo, Kvaratskhelia está igualmente convencido de que el francés merece ganar el premio de nuevo. El exdelantero del Napoli destacó la influencia crucial de Dembélé en el equipo.
«Yo votaría por Ous, su capacidad para liderar al equipo es muy importante», afirmó Kvaratskhelia. «Estamos felices de tenerlo con nosotros».
- AFP
Londres espera la ceremonia del Balón de Oro
El mundo del fútbol sabrá pronto quién se lleva el Balón de Oro. La 70.ª ceremonia del Balón de Oro está prevista para celebrarse en Londres el lunes 26 de octubre de 2026. El PSG espera celebrar otro logro histórico en suelo inglés.
Mientras tanto, el campeón francés debe mantener la concentración sobre el terreno de juego. Buscará seguir haciendo historia esta temporada mientras persigue un tercer triunfo consecutivo en la Champions League.
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