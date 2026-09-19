El PSG se prepara para vivir una noche memorable en la ceremonia del Balón de Oro 2026. El vigente campeón de Europa cuenta con un récord histórico de diez jugadores en la lista de 30 nominados al prestigioso galardón.

Dembele se llevó el premio el año pasado, lo que supuso un hito enorme para el gigante francés. Ahora, el club parte como gran favorito para volver a tener al ganador después de conquistar un segundo título consecutivo de la Champions League.

Dembele sigue siendo un firme candidato para revalidar su corona. Sin embargo, se enfrenta a una dura competencia dentro de su propio vestuario, con Kvaratskhelia emergiendo como uno de los principales aspirantes tras una campaña impresionante.