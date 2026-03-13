¿¡Ousmane Dembélé al Manchester City?! Se desvela la verdad tras la reunión con el agente del ganador del Balón de Oro

Según el Diario Sport, el agente del delantero de 28 años, Moussa Sissoko, se reunió recientemente en Madrid con el director deportivo del City, Hugo Viana. Aunque el contrato de Dembélé con los campeones de Europa se extiende hasta 2028, al parecer su representante está barajando otras opciones, ya que las negociaciones para una renovación con el PSG no han avanzado de forma satisfactoria. A pesar de que el gigante francés considera su renovación una prioridad, no se han producido negociaciones formales para su fichaje por el Etihad, y el City es muy consciente de que el PSG no dejaría marchar a su superestrella fácilmente.