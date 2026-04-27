¡Otro trofeo para Ivan Toney! El Al-Ahli gana la Liga de Campeones de la AFC en una final intensa con DOS tarjetas rojas

En un partido más marcado por la agresividad que por la precisión, hubo que esperar 120 minutos para conocer al ganador frente a 60 000 aficionados. El gol decisivo llegó en el sexto minuto de la prórroga: Firas Al-Burikan remató desde corta distancia tras una gran jugada de Franck Kessie. El triunfo permite al Al-Ahli ser el primer equipo que reedita el título asiático desde que el Al-Ittihad lo lograra en 2005.

El encuentro estuvo marcado por la tensión: el Al-Ahli se quedó con diez a mediados de la segunda parte por la expulsión de Zakaria Hawsawi, y al final del tiempo reglamentario vio otra roja, esta vez a su suplente Mohammed Abdulrahman, aún en el banquillo.