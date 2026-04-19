¡Otro trofeo para Harry Kane! El Bayern de Múnich revalida el título de la Bundesliga con CUATRO jornadas de antelación tras imponerse al Stuttgart en un emocionante partido con seis goles

El Dortmund dejó la puerta abierta a su archirrival tras caer 2-1 ante el Hoffenheim el sábado. Sin embargo, el Bayern empezó de la peor manera el domingo. Chris Furich adelantó al Stuttgart en el 21’, silenciando momentáneamente a la afición local.

Sin embargo, el equipo de Kompany reaccionó antes del descanso y se adelantó 3-1 gracias a los goles de Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson y Alphonso Davies en seis minutos de locura. En la segunda parte, Kane ingresó y marcó el 4-1 a bocajarro. El Bayern sentenció pese al tanto de Chema Andrés en el final, y ya suma dos títulos nacionales seguidos y el primero de un posible triplete.







