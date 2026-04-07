¿Otro talento del Real Madrid rumbo a la Serie A? Cesc Fábregas, deseoso de llevar a la Serie A a una tercera estrella de la cantera tras el éxito de Nico Paz y Jacobo Ramón

La principal fuente de inspiración para este proyecto es, sin duda, el impacto inmediato de Paz, quien abandonó el Bernabéu por una cantidad estimada de 6 millones de euros en 2024 y se convirtió al instante en una figura clave. Su evolución queda patente en sus fenomenales estadísticas de esta temporada, con 11 goles y seis asistencias en 34 partidos. Junto a él, Ramón también ha sido una pieza fundamental en esta cantera de talentos. Llegado el pasado mes de julio por 2,5 millones de euros, el jugador de 21 años se ha afianzado en la defensa, disputando 30 partidos y marcando dos goles. El Madrid suele insistir en conservar el 50 % de los derechos económicos de un jugador, asegurándose así de beneficiarse de cualquier futura plusvalía por su venta.

El Madrid ha quedado impresionado por el ascenso de Paz al estrellato en la Serie A y, según se informa, está dispuesto a traerlo de vuelta a la capital española, ya que cuenta con una cláusula de recompra que le permite hacerse con él por un precio muy ventajoso. El Como, sin embargo, espera renegociar esa cláusula para asegurarse de recibir una cantidad más cercana a su valor de mercado.