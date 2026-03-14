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«Otro sistema completamente diferente»: Alan Shearer critica a Pep Guardiola y afirma que el Manchester City «recibió su merecido» tras la goleada del Real Madrid
El Manchester City cae derrotado ante el Real Madrid
Las tácticas y la alineación de Guardiola fueron objeto de críticas tras el partido. A pesar de remontar en la segunda parte, la formación experimental del entrenador español no logró el resultado deseado, lo que dejó al equipo expuesto a los ataques del Madrid. Al menos, el City puede estar satisfecho de que Gianluigi Donnarumma detuviera el penalti de Vinicius y mantuviera la diferencia de goles en tres, en lugar de cuatro, de cara al partido de vuelta.
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La táctica de Guardiola se considera demasiado arriesgada
El planteamiento táctico de Guardiola sorprendió a Shearer. El estilo ofensivo que el entrenador deseaba no funcionó, ya que el Madrid fue capaz de castigar al City al contraataque. El exdelantero del Newcastle declaró a Betfair: «Me sorprendió mucho ver tantos cambios en el City y me sorprendió un poco ver una alineación tan ofensiva. Supongo que Pep pensó que podía ir allí y ganarles porque no han estado muy bien. He visto al Real Madrid un par de veces. Pero, dada su trayectoria en esta competición, probablemente sea ahora cuando se despierten».
A pesar de criticar la táctica de Guardiola, Shearer sigue esperando que el entrenador encuentre la fórmula ideal para darle la vuelta a la situación cuando el City reciba al Madrid en el partido de vuelta. Dijo: «Ahora es cuando realmente importa para el Real Madrid. Sin duda lo demostraron anoche y castigaron sin piedad al City. Fallaron un penalti; podrían haber marcado cuatro, y todo habría terminado. Con un 3-0, no es así. He visto partidos en los que se ha remontado una desventaja de tres goles. Creo que todo dependerá del primer gol la semana que viene. Si el Real Madrid marca el primer gol, se acabó. Si lo marca el City, entonces el partido estará abierto».
Las posibilidades del Manchester City en la Premier League
Guardiola sigue teniendo contrato hasta el próximo verano. Sin embargo, abundan los rumores sobre su marcha al final de la temporada, en medio de las dificultades del City para seguir el ritmo del Arsenal en lo más alto de la tabla de la Premier League. «Ha habido muchos rumores, y Pep siempre parece desmentirlos, pero los rumores no desaparecen», añadió Shearer. «Estamos haciendo conjeturas. Pero yo diría que aún están en la final de una competición de copa y en los cuartos de final de la FA Cup. Todavía tienen que jugar contra el Arsenal en casa. Están a siete puntos, pero tienen un partido menos. Aunque la semana que viene no salga según lo previsto, todavía tienen la oportunidad de que sea una temporada realmente grande. Pero, y hay un pero, lo tienen muy difícil en la liga».
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El City no puede permitirse más tropiezos
A falta de nueve jornadas para el final de la liga, el City debe evitar cometer los mismos errores que en su empate contra el Nottingham Forest en la última jornada. Además, el West Ham, al que se enfrentará el sábado, no es un equipo al que se pueda subestimar, dada la reciente mejora de los Hammers.
«Cada partido cuenta en esta fase de la temporada, cada error que cometas, cada fallo», explicó Shearer. «Cometieron un error garrafal cuando jugaron contra el Forest en casa, empatando 2-2, sobre todo teniendo en cuenta la posición del Forest en la liga. Y este fin de semana les espera otro partido difícil, contra el West Ham a domicilio. El West Ham realmente ha recuperado su mejor forma. Estamos en la recta final de la temporada».
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