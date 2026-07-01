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Donny Afroni

Traducido por

¡Otro nuevo entrenador para Mason Greenwood! El Marsella ficha al exentrenador del Lille, Bruno Genesio, tras despedir a Habib Beye

Marsella
B. Genesio
Ligue 1
H. Beye
M. Greenwood

El Marsella ha anunciado oficialmente el fichaje de Bruno Genesio como nuevo entrenador. El exentrenador del Lille y el Lyon llega al Stade Vélodrome para liderar una nueva era en el club, que cuenta con Mason Greenwood entre sus jugadores estrella, y sustituye a Habib Beye en el banquillo.

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    Cambio rápido en el velódromo

    El carrusel de entrenadores en el Marsella sigue: el club ha destituido a Beye, exdefensa del Aston Villa, apenas cuatro meses después de su nombramiento, por no clasificar al equipo para la Liga de Campeones. Buscan ahora un técnico con más experiencia que devuelva al equipo a la cima del fútbol francés y europeo.

    La directiva, ansiosa de no quedarse atrás, oficializó su salida a principios de semana.




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  • Genesio ofrece una experiencia de primer nivel

    El Marsella ha fichado a Genesio, un entrenador con experiencia en la Ligue 1. El técnico de 59 años, ex del Lille, clasificó al equipo para la Liga de Campeones la temporada pasada. Su conocimiento del fútbol francés y su capacidad para gestionar egos lo convierten en el candidato ideal para uno de los banquillos más exigentes del país.

    El club lo anunció con un comunicado: «Este nombramiento forma parte del nuevo ciclo deportivo emprendido por el club con el fin de continuar su desarrollo y reforzar de forma sostenible su competitividad al más alto nivel. Con una amplia experiencia adquirida tanto a nivel nacional como europeo, Bruno Genesio se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los entrenadores franceses más respetados».


  • Un reto que ha aceptado el nuevo jefe

    Genesio, que ya dirigió al Lyon, al Rennes y al Beijing Guoan, fue nombrado mejor entrenador francés en la 2021-22. Ahora busca reactivar al Marsella, quinto la pasada temporada.

    Sobre su llegada al Velódromo, afirmó: «Decidí unirme al Olympique de Marsella por el reto. El OM es un club único, con una historia excepcional, una identidad sólida y una afición cuya pasión trasciende fronteras».

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    De cara a la nueva temporada

    El nombramiento llega en un momento crítico para el Marsella, que recientemente ha tenido que hacer frente a las sanciones de la UEFA relacionadas con los objetivos de equilibrio presupuestario. Una vez superadas esas dificultades, la atención se centra por completo en el terreno de juego. El equipo debutará en la Ligue 1 del 21 al 23 de agosto ante el Estrasburgo en el Velódromo, donde la exigente afición espera un impacto inmediato del nuevo técnico. Genesio confía en contar con Greenwood, máximo goleador marsellés la pasada temporada, pese al interés de la Roma y el Fenerbahçe en ficharlo.