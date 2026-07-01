¡Otro nuevo entrenador para Mason Greenwood! El Marsella ficha al exentrenador del Lille, Bruno Genesio, tras despedir a Habib Beye

El Marsella ha fichado a Genesio, un entrenador con experiencia en la Ligue 1. El técnico de 59 años, ex del Lille, clasificó al equipo para la Liga de Campeones la temporada pasada. Su conocimiento del fútbol francés y su capacidad para gestionar egos lo convierten en el candidato ideal para uno de los banquillos más exigentes del país.

El club lo anunció con un comunicado: «Este nombramiento forma parte del nuevo ciclo deportivo emprendido por el club con el fin de continuar su desarrollo y reforzar de forma sostenible su competitividad al más alto nivel. Con una amplia experiencia adquirida tanto a nivel nacional como europeo, Bruno Genesio se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los entrenadores franceses más respetados».



