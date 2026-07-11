Un fichaje por el Madrid supondría para Brozovic volver a la gran escena europea. El centrocampista ha pasado los últimos tres años en la Saudi Pro League, donde disputó 124 partidos oficiales con el Al-Nassr, siempre como titular.

Antes, este combativo mediocentro marcó durante años el juego del Inter de Milán y, como capitán, llevó al equipo a la final de la Liga de Campeones.

Con Croacia fue pieza clave durante más de una década: llegó a la final del Mundial 2018 y a las semifinales de 2022, y cerró su etapa tras la Euro 2024.