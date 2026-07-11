Las conversaciones entre el club español y el centrocampista defensivo están en una primera fase de acercamiento. El objetivo es conocer la disposición del subcampeón del mundo de 2018 a fichar por el club. Como su contrato con el Al-Nassr saudí expiró este verano, llegaría gratis.
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¿Otro fichaje estrella para José Mourinho? El Real Madrid busca fichar a una estrella croata sin equipo
El nuevo entrenador, José Mourinho, impulsa internamente este fichaje. El portugués, gran defensor del mediocampista, le ve como estabilizador de la plantilla madridista.
El club lo ve como una solución inmediata para añadir profundidad y experiencia a su centro del campo. Se le ofrecería un contrato de un año.
- Getty Images Sport
El Real Madrid se interesa por él: ¿dónde ha jugado Brozovic últimamente?
Un fichaje por el Madrid supondría para Brozovic volver a la gran escena europea. El centrocampista ha pasado los últimos tres años en la Saudi Pro League, donde disputó 124 partidos oficiales con el Al-Nassr, siempre como titular.
Antes, este combativo mediocentro marcó durante años el juego del Inter de Milán y, como capitán, llevó al equipo a la final de la Liga de Campeones.
Con Croacia fue pieza clave durante más de una década: llegó a la final del Mundial 2018 y a las semifinales de 2022, y cerró su etapa tras la Euro 2024.
Brozovic ficharía por el Real Madrid sin coste alguno
Tras dejar la selección y acabar su contrato en el país del desierto, este jugador de 33 años encara un nuevo rumbo. Fichar por el Real Madrid de Mourinho le daría al veterano, ahora sin equipo, la chance de pelear por los títulos más importantes del fútbol de clubes.
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