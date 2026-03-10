Otro enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City está lejos de ser aburrido: los gigantes españoles e ingleses han creado la rivalidad más apasionante de la Liga de Campeones

Para los aficionados del City o del Madrid que esperaban ir a algún sitio nuevo y tachar de su lista un estadio que aún no habían visitado, el sorteo fue decepcionante, lo entendemos. No hay duda de que otro enfrentamiento entre el Madrid y el City resulta repetitivo y refuerza la sensación de que la Champions League moderna se ha convertido en la Superliga europea que la UEFA y muchos aficionados estaban tan desesperados por evitar.

Sin embargo, no debería sorprender tanto que dos de los equipos más exitosos de la última década, que suelen llegar muy lejos en la competición, se enfrenten con tanta frecuencia. Por eso nadie puede estar realmente molesto por el nuevo enfrentamiento entre el Madrid y el City. ¿Qué hay que temer de que algunos de los mejores jugadores del mundo se enfrenten una vez más, con rivalidades como la de Erling Haaland con Antonio Rudiger que se han ido gestando?

Y cualquiera que esté realmente molesto por tener que ver dos episodios más de esta rivalidad en ciernes tiene muy poca memoria, ya que los enfrentamientos entre el Madrid y el City han deparado algunos de los mejores momentos de la historia moderna de la Liga de Campeones.