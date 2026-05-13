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¿Otro cambio en el banquillo del Nottingham Forest? Tras cuatro entrenadores en una temporada récord, los Reds «siguen muy interesados» en un rival de la Premier League
Marinakis espera volver a reunirse con Silva
Según TEAMtalk, el Forest podría cambiar de entrenador este verano si Silva acepta fichar por el City Ground. Marinakis sigue apoyando a Silva tras su exitoso paso por el Olympiakos. Su relación se mantiene sólida desde que, en Grecia, Silva llevó al equipo a ganar la Superliga en 2016. Esa temporada incluyó un récord europeo de 17 victorias ligueras consecutivas al inicio y afianzó la reputación de Silva como uno de los técnicos jóvenes más prometedores del momento.
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¿Se repetirá la historia en el City Ground?
Curiosamente, cuando Silva llegó al Olympiakos sustituyó a su compatriota Vítor Pereira, y ahora podría repetirse la historia en el Forest. Pereira, actual técnico, reemplazó a Sean Dyche en febrero, mantuvo al equipo en la Premier y lo llevó a semifinales de la Europa League.
Pese a ello, TEAMtalk asegura que Marinakis planea otra reestructuración del cuerpo técnico este verano, lo que sorprendería tras los cuatro técnicos ya utilizados esta temporada en busca de la fórmula de la permanencia.
Silva, muy solicitado
El propietario del Forest ve en Silva la estabilidad, la táctica y la experiencia en la Premier que el club necesita. Marinakis está dispuesto a ficharlo si el técnico acepta el proyecto.
No obstante, el Forest no es el único interesado: el Chelsea también lo valora tras prescindir de Liam Rosenior. Los Blues manejan una lista amplia de candidatos, pero respetan su estilo ofensivo y su capacidad para mejorar a los jugadores.
- AFP
Los grandes clubes europeos se suman a la pugna
El Benfica sigue de cerca a Silva ante la probable salida de José Mourinho, esperado de vuelta en el Real Madrid. El club portugués busca un nuevo entrenador y ve en Silva a un candidato capaz de recuperar el título liguero. Pese al interés continental, el Fulham quiere retenerlo y valora su trabajo en Craven Cottage.