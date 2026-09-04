Estevao no querrá asumir tareas defensivas, ya que sus virtudes están en lanzarse hacia arriba. Preguntado por si el desarrollo del jugador de 19 años podría verse frenado si no se le utiliza correctamente, el ex del Chelsea Poyet, en declaraciones ofrecidas por Gambling.com, la guía de confianza sobre sitios de apuestas, dijo a GOAL: «Al 100 %. Pero eso también pasó con Hudson-Odoi, ¿sabes? ¿Te acuerdas de cuando Tuchel intentó jugar con cinco atrás, pero luego puso a extremos como carrileros? Y sabemos que Hudson-Odoi, imposible. Y entonces se fue. Se marchó porque no quería jugar de carrilero. Era extremo.

«Y por un momento, me alegro de que eso aún no haya pasado. Por un momento, pero luego pensé lo mismo con Neto. No le vi demasiado feliz. Ya sabes, el otro día vimos a Reece James llamarle y decirle: “vuelve atrás, amigo, eres carrilero”. Y probablemente esté pensando: “tengo que jugar ahí porque, si no juego ahí, no juego”. Esa es la situación.

«Pero sí, tienen que adaptarse. Y eso va a ser algo en lo que Xabi ahora va a tener que pensar. Desde luego, trabajando en el aspecto ofensivo, al 100 %.

«Quiero decir, los goles que han marcado son increíbles y las ocasiones que han creado son espectaculares. Desde luego también, no está trabajando en defensa. Demasiados goles encajados en dos partidos. Ese es el equilibrio. Mientras ganas 4-3, todo el mundo está contento. Después, cuando empiezas a perder 3-2, dicen: “oh, han encajado demasiados goles”. ¡También encajaron tres! Ya veremos».