¡Otro bombazo! El Tottenham acelera su ambiciosa ofensiva por el «mejor delantero del mundo», valorado en 65 millones de libras, tras un gasto cercano a los 240 millones de libras

Según CaughtOffside, el Tottenham ha recibido luz verde para ir a por la estrella del Galatasaray Osimhen. La información apunta a que el Spurs está dispuesto a ofrecer un paquete de entre 50 y 55 millones de libras, aunque el gigante turco se mantiene firme y pide una cantidad más cercana a los 65 millones de libras.

Las condiciones personales no deberían ser un obstáculo. El Tottenham ha recibido la aprobación deportiva para abrir negociaciones formales, y se dice que el internacional nigeriano, calificado como el «mejor delantero del mundo» por el seleccionador de su combinado nacional Eric Chelle, está abierto a unirse al proyecto de Roberto De Zerbi.

El club del norte de Londres ya ha gastado mucho en este mercado, invirtiendo más de 230 millones de libras en nuevo talento. Han llegado incorporaciones como Sandro Tonali, Matheus Fernandes y Jan Paul van Hecke, pero la directiva está deseosa de añadir más pólvora antes del cierre del mercado.







