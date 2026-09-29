El Real Madrid ha emergido como un serio aspirante a hacerse con el fichaje de van Dijk, cuyo futuro en el Liverpool sigue rodeado de incertidumbre. El veterano defensa neerlandés, ahora de 35 años, se acerca a la fase final de su actual contrato en Anfield, que expira en el verano de 2027.

Según Mundo Deportivo, el club de la Premier League aún no ha presentado una oferta formal de renovación a su capitán, lo que ha dado pie a especulaciones sobre la posibilidad de que se le permita marcharse gratis al término de su vinculación.

Para Florentino Pérez y la directiva madridista, la posibilidad de hacerse con uno de los defensas más laureados del mundo sin pagar traspaso es una oportunidad demasiado buena como para ignorarla. El club ha modificado su estrategia de fichajes en los últimos años, apostando con fuerza por agentes libres de primer nivel para reforzar la profundidad de su plantilla mientras gestiona sus recursos financieros.