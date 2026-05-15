El entrenador del Newcastle United, Eddie Howe, explicó en la rueda de prensa previa al partido de la Premier League del domingo contra el West Ham United, colista de la clasificación, que las recientes ausencias de Gordon en la convocatoria no se debieron solo a sus problemas de cadera.
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¿Otra vez fuera de la convocatoria? El entrenador insinúa el fichaje en verano del jugador que desea el FC Bayern
Sin embargo, las dudas del jugador de 25 años sobre su futuro complican los planes de Howe, por lo que es probable que Gordon se quede fuera de la convocatoria de los Magpies para enfrentar al equipo londinense.
«Al final de la temporada es natural pensar ya en el próximo año. Anthony acaba de recuperarse de una lesión y el equipo ha jugado bien sin él», explicó el entrenador del Newcastle.
Al preguntarle si la escasa participación de Gordon se debía a esos planes, Howe respondió: «Sí, en parte la mirada ya está puesta en el futuro».
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Gordon habría alcanzado un acuerdo con el FC Bayern.
El delantero de 25 años sufrió una pequeña lesión en la cadera a mediados de abril y se perdió los partidos contra el AFC Bournemouth y el Arsenal. Aunque ya estaba recuperado, Howe no lo convocó para los encuentros ante Brighton & Hove Albion ni ante Nottingham Forest.
Se rumorea que ya tiene acuerdo con el Bayern para la próxima temporada, aunque los clubes aún no se ponen de acuerdo.
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El Bayern y el Newcastle negocian el precio del traspaso.
Según se ha conocido, los Magpies piden 80 millones de libras (unos 92 millones de euros) por este versátil jugador ofensivo, cantidad que, probablemente, el FC Bayern no está dispuesto a pagar.
El club bávaro, que aplica una política de austeridad, solo planea refuerzos puntuales y baratos para la próxima temporada, según tz. El fichaje de Gordon no encaja en ese perfil.
El presidente Uli Hoeneß apoya ficharlo, pero solo si baja el precio. Ambos clubes negocian, aunque un acuerdo rápido parece improbable.