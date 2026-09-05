¡Otra ventaja desperdiciada! El Bournemouth hace historia no deseada en la Premier League mientras Marco Rose admite su frustración

El Bournemouth firmó un indeseado capítulo en la historia de la Premier League este sábado por la tarde al convertirse en el primer equipo que marca el primer gol en cada uno de sus tres primeros partidos de una temporada sin lograr ni una sola victoria.

Los Cherries parecían tenerlo todo bajo control en Tyneside cuando Marcus Tavernier abrió el marcador a los nueve minutos, antes de que un gol en propia puerta de Malick Thiaw doblara su ventaja. Sin embargo, pese a su dominio, permitieron que el Newcastle United volviera al partido y acabaron conformándose con un punto después de que Jacob Ramsey marcara el gol del empate en el minuto 88 para dejar atónitos a los visitantes.

El resultado sigue un patrón frustrante para los hombres de Rose, que ya han dejado escapar siete puntos desde posiciones de ventaja en sus tres primeros encuentros. En la jornada inaugural, se adelantaron contra el Manchester City, pero acabaron perdiendo 2-1 por un gol tardío de Josko Gvardiol. Después, volvieron a ponerse por delante ante el Everton, pero James Tarkowski les privó de la victoria con un empate en el tiempo añadido.



