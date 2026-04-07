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Sarina Wiegman Niamh Charles Keira Barry compositeGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Otra nueva incorporación a las Lionesses, mientras que Niamh Charles regresa tras una lesión, tras el anuncio de Inglaterra de que se retira de la convocatoria para los clasificatorios del Mundial contra España e Islandia

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La seleccionadora de las Lionesses, Sarina Wiegman, se ha visto obligada a realizar algunos cambios en su plantilla de cara a los partidos de clasificación para el Mundial contra España e Islandia de la próxima semana, tras una baja por lesión. La entrenadora inglesa ha aprovechado la ocasión para dar otra primera convocatoria y reforzar al mismo tiempo su plantilla con una nueva incorporación: la lateral del Chelsea Niamh Charles, tras su sólida vuelta a la competición tras tres meses de baja.

  • Las Leonas anuncian una baja por lesión antes del partido contra España

    Existía la preocupación de que Inglaterra tuviera que anunciar algunos cambios en la convocatoria esta semana debido a las lesiones de varias jugadoras, y eso fue precisamente lo que ocurrió el martes por la mañana, cuando se reveló que la joven delantera Freya Godfrey tenía que retirarse por un problema en el hombro. La jugadora, de 20 años, está cuajando una gran temporada con el London City Lionesses, tras abandonar definitivamente el Arsenal este verano, lo que le ha valido formar parte de las tres últimas convocatorias de Wiegman.

    Sin embargo, tras haber impresionado lo suficiente como para mantenerse en el panorama de la selección absoluta de Inglaterra durante varios meses, la espera de Godfrey para debutar tendrá que continuar por ahora, ya que regresa a su club para recibir tratamiento.

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  • Keira Barry Bay FC 2026Getty Images

    Otra cara nueva: Wiegman convoca por primera vez a Barry

    El puesto de Godfrey en la plantilla lo ha ocupado otra joven y prometedora delantera, Keira Barry. Considerada una de las mayores promesas de las categorías inferiores de Inglaterra, la delantera pasó diez años en las filas del Manchester United, pero abandonó el club en febrero al no tener oportunidades en el primer equipo. Ahora juega en Estados Unidos con el Bay FC, dirigido por la exseleccionadora de las categorías inferiores de Inglaterra, Emma Coates. Bajo la tutela de Coates, Barry ha tenido un gran comienzo en la NWSL, marcando en la reciente victoria sobre el North Carolina Courage, y ha obtenido su recompensa a nivel internacional con su primera convocatoria con la selección absoluta.

    «Habiendo trabajado estrechamente con Keira en Inglaterra, he podido comprobar de primera mano la energía incansable y la calidad técnica que aporta», declaró Coates tras fichar a la jugadora de 20 años. «Es una extremo valiente y con visión de futuro que no teme enfrentarse a las rivales y crear algo de la nada. Keira tiene un bagaje profesional que encaja a la perfección con la cultura que estamos construyendo aquí. Queremos ser un equipo que ataque con variedad, ritmo y determinación, y Keira es una jugadora de «ataque» que nos aportará exactamente eso».

    En un principio, Barry tenía previsto incorporarse a la selección sub-23 de Inglaterra este mes, lo que significa que su puesto en esa plantilla lo ocupará ahora Vivienne Lia, otra joven delantera con talento que está triunfando en el extranjero, cedida por el Arsenal al Hammarby sueco. Lia anotó un gol y dio una asistencia en la victoria por 3-1 de su equipo sobre el Rosengard en la primera jornada de la temporada de la Damallsvenskan, celebrada recientemente.

  • De vuelta al equipo: Charles regresa a la selección inglesa tras su lesión

    También se ha incorporado este mes a la convocatoria de Wiegman Charles, la internacional inglesa con 31 partidos a sus espaldas, que acaba de regresar tras tres meses de baja. La delantera reconvertida en defensora había estado ausente por una lesión de tobillo, pero ha ido aumentando poco a poco sus minutos de juego durante la última semana, tras reaparecer en la trepidante victoria por 4-3 del Chelsea sobre el Aston Villa a finales de marzo. Charles jugó 17 minutos en ese partido, sumó otra media hora unos días más tarde contra el Arsenal y luego fue titular por primera vez desde diciembre cuando las Blues vencieron al Tottenham en la FA Cup el lunes, ofreciendo una actuación impresionante.

    No fue una gran sorpresa que Wiegman dejara inicialmente a Charles fuera de su convocatoria, dado que solo había jugado esos 17 minutos cuando se dio a conocer, pero con un par de partidos más en su haber, la seleccionadora inglesa ha considerado oportuno incluir a la lateral.

  • Leah Williamson England Euro 2025Getty

    ¿Podría Inglaterra sufrir más bajas? Las lesiones de Williamson y Mead suscitan preocupación

    Puede que Godfrey no sea la única baja de la selección inglesa. Las Lionesses esperan que no haya más cambios y que todas estén en condiciones de jugar la semana que viene, pero hay dudas sobre la participación tanto de Leah Williamson como de Beth Mead. Williamson no ha jugado ninguno de los últimos cinco partidos del Arsenal debido a una lesión en el tendón de la corva, mientras que Mead tuvo que abandonar cojeando el terreno de juego en la derrota ante el Brighton del fin de semana.

    Los aficionados esperarán que el hecho de que la actualización de la convocatoria del martes no incluyera noticias sobre Williamson o Mead sea una buena señal, aunque aún queda una semana para que Inglaterra dé el pistoletazo de salida a este parón internacional de abril, enfrentándose a España en Wembley.

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