Otra nueva incorporación a las Lionesses, mientras que Niamh Charles regresa tras una lesión, tras el anuncio de Inglaterra de que se retira de la convocatoria para los clasificatorios del Mundial contra España e Islandia

El puesto de Godfrey en la plantilla lo ha ocupado otra joven y prometedora delantera, Keira Barry. Considerada una de las mayores promesas de las categorías inferiores de Inglaterra, la delantera pasó diez años en las filas del Manchester United, pero abandonó el club en febrero al no tener oportunidades en el primer equipo. Ahora juega en Estados Unidos con el Bay FC, dirigido por la exseleccionadora de las categorías inferiores de Inglaterra, Emma Coates. Bajo la tutela de Coates, Barry ha tenido un gran comienzo en la NWSL, marcando en la reciente victoria sobre el North Carolina Courage, y ha obtenido su recompensa a nivel internacional con su primera convocatoria con la selección absoluta.

«Habiendo trabajado estrechamente con Keira en Inglaterra, he podido comprobar de primera mano la energía incansable y la calidad técnica que aporta», declaró Coates tras fichar a la jugadora de 20 años. «Es una extremo valiente y con visión de futuro que no teme enfrentarse a las rivales y crear algo de la nada. Keira tiene un bagaje profesional que encaja a la perfección con la cultura que estamos construyendo aquí. Queremos ser un equipo que ataque con variedad, ritmo y determinación, y Keira es una jugadora de «ataque» que nos aportará exactamente eso».

En un principio, Barry tenía previsto incorporarse a la selección sub-23 de Inglaterra este mes, lo que significa que su puesto en esa plantilla lo ocupará ahora Vivienne Lia, otra joven delantera con talento que está triunfando en el extranjero, cedida por el Arsenal al Hammarby sueco. Lia anotó un gol y dio una asistencia en la victoria por 3-1 de su equipo sobre el Rosengard en la primera jornada de la temporada de la Damallsvenskan, celebrada recientemente.