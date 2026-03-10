Getty Images
¡Otra lesión brutal para Alphonso Davies! La estrella del Bayern de Múnich abandona el campo entre lágrimas en su primer partido tras su regreso en la goleada del Bayern de Múnich al Atalanta en la Liga de Campeones
La pesadilla de Davies empaña una noche histórica
La lesión se produjo pocos minutos después de que Davies realizara una magnífica asistencia para el segundo gol de Michael Olise en el partido. A pesar del claro dominio táctico mostrado por el gigante alemán, el estado físico de su lateral izquierdo estrella se convirtió en el principal tema de conversación. En el momento de su retirada, el marcador ya era de un abrumador 6-0, pero el ambiente en el área técnica del Bayern cambió visiblemente cuando Davies se quitó la camiseta y se la puso sobre la cabeza entre lágrimas antes de ser sustituido por Tom Bischof. Había entrado en el descanso y solo había estado en el campo 26 minutos.
El club esperará ahora con ansiedad los resultados de las pruebas para determinar la gravedad de la lesión.
El Bayern domina desde el primer pitido.
En el campo, el partido terminó antes de empezar, ya que los hombres de Kompany dieron una lección de eficacia.
Josip Stanisic abrió el marcador en el minuto 12, colándose en el área para rematar tras una inteligente jugada a balón parado entre Serge Gnabry y Michael Olise. Los visitantes no bajaron el ritmo y Olise duplicó la ventaja con un disparo con efecto desde el borde del área, su marca registrada.
Solo tres minutos después, Gnabry marcó el tercero al aprovechar un pase de Olise y batir a Marco Carnesecchi, dejando a la afición local de Bérgamo atónita y en silencio ante la velocidad de las transiciones del Bayern.
Olise y Jackson brillan en una lluvia de goles
En la segunda parte, el líder de la Bundesliga no bajó el ritmo. Nicolas Jackson anotó el cuarto gol al comienzo del periodo, rematando con calma tras un pase de Luis Díaz.
Olise completó su doblete con otro sensacional disparo con la izquierda tras una gran carrera del desafortunado Davies. Jamal Musiala, que entró en el descanso, cerró la goleada en el minuto 67 al rematar un centro raso de Jackson.
El sexto gol puso aún más de manifiesto la diferencia de calidad entre ambos equipos, ya que el conjunto italiano no pudo hacer frente al implacable movimiento del cuarteto ofensivo del Bayern.
En los últimos compases del encuentro, el Atalanta logró encontrar un consuelo tardío. Mario Pašalic se adelantó en el tiempo de descuento para marcar el único gol de los visitantes, aunque eso no sirvió para empañar la dominante actuación del equipo local.
Partidos disciplinarios antes del partido de vuelta
Con el empate aparentemente fuera de toda duda, se desarrolló una curiosa subtrama táctica en los últimos compases. Conscientes de que el partido de vuelta en Múnich se había convertido en una mera formalidad, tanto Olise como Joshua Kimmich parecieron recibir deliberadamente tarjetas amarillas por perder tiempo con el fin de provocar sanciones de un partido.
Al quedarse fuera del partido de vuelta en el Allianz Arena, ambos jugadores se asegurarán de que sus expedientes disciplinarios queden limpios antes de los cuartos de final. Olise fue amonestado tras tardar un tiempo inusualmente largo en sacar un córner, mientras que Kimmich siguió su ejemplo con una demostración similar de juego sucio en los últimos 10 minutos del partido.
