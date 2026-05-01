El jugador de la selección alemana quedó eliminado en la primera ronda de los playoffs de la NHL con los Edmonton Oilers. La franquicia canadiense, donde también juega Joshua Samanski, perdió 2-5 en el sexto partido ante los Anaheim Ducks. Así, Anaheim se puso 4-2 en la serie, ventaja insuperable.
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¡Otra amarga decepción! El gran sueño de Leon Draisaitl se ha desvanecido de nuevo
Samanski dio una asistencia en el 1-2 de Edmonton, obra de Connor Murphy (minuto 16). Draisaitl asistió en el 2-4 de Wassili Podkolsin (minuto 42). En 2017, los Oilers cayeron ante los Ducks en la segunda ronda (3-4). Fue la última victoria en playoffs de Anaheim, que ahora se medirá a los Utah Mammoth de John-Jason Peterka o a los Vegas Golden Knights (2-3 en la serie).
«Siempre duele, pero Anaheim se lo ganó. Al final, fueron mejores que nosotros», admitió Draisaitl. «Nunca encontramos lo que hace falta para llegar hasta el final. No fue suficiente. Por mucho que duela, ellos fueron mejores».
El capitán de los Oilers, Connor McDavid, coincidió: «Buscamos la regularidad toda la temporada y no la encontramos en los playoffs. Es duro; fuimos un equipo mediocre con grandes expectativas y la decepción es inevitable».
Los Edmonton Oilers han llegado a la final en las dos últimas ocasiones
El Edmonton Examiner calificó de «inconcebible» la eliminación ante un rival más débil. Según el diario, los Oilers cayeron por los mismos problemas de toda la temporada: «Irregularidad, falta de compromiso e intensidad, defensa débil, bajo rendimiento de los porteros y mal juego en inferioridad».
En los dos últimos años llegaron a la final de la Stanley Cup y cayeron ante los Florida Panthers. Edmonton no celebra un título desde 1990 y busca el sexto.
Para Draisaitl, esta eliminación temprana supone otra amarga decepción tras los Juegos Olímpicos, donde la que se considera mejor selección alemana de la historia cayó 2-6 ante Eslovaquia en cuartos de final.
Playoffs de la NHL: Sturm avanza con Minnesota
Gracias al internacional Nico Sturm, Minnesota Wild regresó a cuartos de final por primera vez desde 2015. El delantero de 30 años dio una asistencia en la victoria 5-2 sobre Dallas Stars en el sexto partido. En la siguiente ronda, Minnesota enfrentará a Colorado Avalanche, que venció 4-0 a Los Angeles Kings.
Sturm participó en la noche del jueves al viernes en el importante 1-0 de Quinn Hughes (7’). Tras la remontada momentánea de Dallas (2-1), los tantos de Wladimir Tarasenko (38’), Hughes (51’) y Matthew Boldy (59’/60’), este último con dos goles a puerta vacía, sellaron el pase.
Fue la primera victoria de Minnesota en una serie de playoffs en once años, desde que venció a los St. Louis Blues. Dallas, finalista de la Conferencia Oeste en los últimos tres años, partía como favorito.